Počínal si presne tak, ako sme dúfali, hovoria majitelia. Anaheim verí generálnemu manažérovi

Pat Verbeek.
Pat Verbeek. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. apr 2026 o 16:39
Verbeek prišiel do klubu vo februári 2022.

Vedenie klubu hokejovej NHL Anaheim Ducks sa dohodlo na dlhoročnom predĺžení kontraktu so svojím generálnym manažérom Patom Verbeekom.

Tím z Kalifornie ešte nemá matematickú istotu postupu do play off, no s veľmi vysokou pravdepodobnosťou sa v tejto sezóne predstaví v bojoch o titul prvýkrát od roku 2018.

Verbeek prišiel do klubu vo februári 2022. „Pat si počínal presne tak, ako sme dúfali. Anaheim premenil na klub s ambíciami bojovať o najvyššie priečky v priebehu najbližšej dekády.

Už teraz je to úžasný tím a sme mimoriadne nadšení, že môžeme sledovať jeho ďalší rozvoj,“ zverejnili podľa nhl.com majitelia klubu Henry a Susan Samueliovci.

Pat Verbeek.
Pat Verbeek.
Počínal si presne tak, ako sme dúfali, hovoria majitelia. Anaheim verí generálnemu manažérovi
dnes 16:39
