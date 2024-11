Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 19.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Ingema Michalovce. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen je v aktuálnej tabuľke na 9.mieste s 22 bodmi. Po reprezentačnej prestávke nastúpili Rytieri v piatok v Bratislave a hoci prehrávali už od prvej minúty zápasu, nakoniec duel dotiahli do predĺženia, v ktorom ale opäť neuspeli. Tie predĺženia sú pre HKM akoby zakliate, so štyroch v tejto sezóne prehrali všetky. Každopádne z hlavného mesta si odniesli cenný bod, ktorý určite budú chcieť dnes potvrdiť proti trápiacim sa Michalovciam. Prvý vzájomný zápas s nimi prehrali až v úplnom závere a tak im túto nešťastnú prehru budú chcieť určite vrátiť aj s úrokmi.



Michalovce nevyhrali už posledné štyri zápasy a v priebežnej tabuľke klesli už na šieste miesto. Líšky majú rovnako ako Slovan 28 bodov ale horšie skóre. V piatkovom kole Michalovce doma podľahli 2:3 Popradu, keď rozhodujúci gól dostali v závere stretnutia. Nelichotivú sériu prehier teda natiahli už na štyri zápasy a ich súperi zo špicu tabuľky im pomaly ale isto bodovo odbiehajú. Ak túto stratu nechcú ešte zvýšiť musia konečne začať opäť bodovať, ideálne už dnes vo Zvolene.