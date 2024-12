ONLINE: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes, Tipos extraliga LIVE (27. kolo)

Superšportový víkend v Žiline sa blíži ku koncu. V piatok Vlci zdolali Košice, v sobotu volejbalistky vyzvali Sláviu Bratislava a futbalisti v zápase jesene Slovan Bratislava a dnes nás čaká súboj Vlkov, ktorí vyzvú HC Slovan Bratislava.



VLCI ŽILINA

Žilinčania piatkový súboj proti lídrovi tabuľky z Košíc zvládli perfektne. Presadili sa v presilovkách, pridali gól aj v oslabení a vo fantastickej atmosfére sa tešili z výhry 6:2. Presadila sa tiež najnovšia posila Avtsin a solídnym výkonom sa prezentoval tiež navrátilec Korenčík.



HC SLOVAN BRATISLAVA

Belasí si v poslednom zápase prešli všetkým. Najskôr o dva góly viedli, potom v tretej tretine prehrávali o gól, ale zabrali a nakoniec zvíťazili 4:3. O tomto súboji platí, že sa stretávajú tímy, ktorým to v presilových hrách vôbec nejde, no Bratislavčanom to nefunguje ani v oslabeniach, keď ich úspešnosť je len 75%. Horšie sú na tom už len Nové Zámky.



VZÁJOMNÉ ZÁPASY

5. kolo: Vlci Žilina – HC Slovan Bratislava 6:1

16. kolo: HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina 2:6



Najproduktívnejší hráči:

VLCI ŽILINA

1. Nick Jones 11+10

2. Hunter Fejes 10+7

3. Kamil Walega 8+8



HC SLOVAN BRATISLAVA

1. Liam Pecararo 9+18

2. Martin Bakoš 7+13

3. Samuel Takáč 7+11