Spišiakov gólovo ťahajú nové tváre, po majstrovi vyškolil Trenčanov aj vicemajster

Pritom úvod zápasu nenaznačoval, že by sa malo zrodiť hladké víťazstvo domácich. Trenčania boli od začiatku aktívnejší, mali prekvapujúco viac z hry a na začiatku 7. minúty im bol odmenou gól kanadského útočníka Seana Joslinga.

Ten Spišiakov zobudil, začali preberať hru do svojich rúk a po piatich minútach vyrovnával americký legionár Zack Andrusiak a o ďalších päť minút využil hneď prvú presilovku kanadský obranca Patrick Mac Kinnon a ešte v prvej tretine zariadil otočku v skóre.

Strelecký účet v slovenskej extralige si otvoril český útočník Petr Chlán, ktorý v pozápasovom hodnotení prekvapil striedaním rodnej češtiny so slovenčinou.

Mal som zimomriavky, hala burácala. Bol to fantastický a krásny pocit. Myslím si, že toto ma bude baviť,“ s úsmevom opísal gólový moment aj svoje pocity.

„Robo si na mňa skvele počkal, dal mi to do druhej vlny a ja už som mal jednoduchú robotu.

Jeho gól sa zrodil po peknej akcii, keď Róbert Džugan potiahol puk aj troch brániacich hráčov do útočného pásma.

„Zažil som túto atmosféru prvýkrát a musím povedať, že fanúšikovia sú tu na Spiši fantastickí. Som rád, že sme tento zápas dotiahli do víťazného konca a berieme tri body.

Nie je to o posilách, ale o tíme

„Nemyslím si, že je to o letných posilách. Hráme ako tím a je úplne jedno, kto tie góly bude dávať. Dôležité je, aby sme vyhrávali, doma brali tri body a išli za tým, čo chceme,“ myslí si Chlán. Na jeho slová nadviazal aj tréner O’Leary.

Zatiaľ to vyzerá tak, že manažérom Spišsskej Novej Vsi sa podarilo nájsť dobré posily. Veď góly v prvých dvoch zápasoch strieľali len noví hráči.

Fanúšikovia sú fantastickí a myslím si, že bude veľký rozdiel hrať doma alebo vonku, lebo je skvelé, aké vzrušenie a energiu nám dávajú tribúny. Je to fantastické a chceme to v každom zápase.“

Nadšenie z atmosféry v domácej aréne neskrýval ani kanadský tréner Jason O’Leary: „Hrali sme tu aj prípravné zápasy, ale dnes to bol prvý ligový zápas.

„Človek to musí hodiť za hlavu. Hokejový život ide ďalej a bral som to ako každý iný zápas. Snažil som sa pripraviť dobre.

V bránke Trenčína stál rovnako ako v prvom zápase Marcel Melicherčík. Skúsený gólman v lete menil dres a po štyroch rokoch odišiel zo Spišskej Novej Vsi, ktorej pomohol k úspešnému návratu do ligy aj k minuloročnému striebru.

„Myslím si, že všetci hrali dobre od začiatku do konca. Nemyslím si, že je to o nových alebo starých hráčoch. Týmito vecami sa nezaoberám. Chlapci si jednoducho musia zvyknúť na niektoré veci a na trochu iný štýl,“ zdôraznil.

Potom začali domáci hrať kompaktnejšie, dobre bránili, gólom z presilovky otočili ešte v prvej tretine a my sme sa už ťažko presadzovali a nepodarilo sa nám vrátiť do zápasu.“

Trenčanom vstup do novej sezóny vôbec nevyšiel. Pri dvoch prehrách inkasovali 11 gólov, streliť dokázali len tri.

A milosrdný k nim nie je ani žreb. Po finalistoch predchádzajúcej sezóny ich čakajú ďalší ťažkí súperi. Postupne doma privítajú Košice, Slovan a Michalovce.

„Mužstvo sa skladalo nanovo, veľa príchodov, nový trénerský štáb. Chce to čas, aby si sadli detaily.

Väčšinu času v zápasoch sme hrali solídne, dodržiavali sme to, čo máme, ale prídu momenty, keď to ešte viazne. Súhra ešte nie je taká, aká by mala byť,“ priznáva Melicherčík.

Veľmi zlý vstup do sezóny si uvedomuje aj tréner Bokroš: „Vieme o našich problémoch, ale nie je čas a musíme ich riešiť a odstrániť za pochodu. A nebude to nič ľahké, pri súperoch, ktorí nás čakajú. Bola veľká obmena, prišlo štrnásť nových hráčov.

Mali sme nejakú prípravu, ale skôr si myslím, že sme nezachytili dobré prípravné stretnutia, nemali sme žiadnu náročnú previerku.

Ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Po dvoch zápasoch máme na konte nula bodov a to je realita, s ktorou sa musíme popasovať.“