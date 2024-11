Vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HK DUKLA Ingema Michalovce a HK Spišská Nová Ves, ktorý je na programe v rámci 22. kola Tipos extraligy.



Hokejisti Michaloviec neprežívajú ideálnu formu, hoci sa po reprezentačnej prestávke vrátili aj s dvoma výhrami v rade. Najskôr na ľade Zvolenu 4:2 a následne aj proti Liptovskému Mikulášu 2:1pp. V poslednom súboji však nestačili na Nitru 3:5, pričom im tak patrí 5. pozícia so ziskom 33 bodov, vrátane skóre 65:57.



HK Spišská Nová Ves ukončila v piatok sériu porážok po tom, ako si na domácom ľade poradila so Slovanom Bratislava 5:4 po nájazdoch. Aktuálne tak figuruje na 2. mieste so ziskom 41 bodov a skóre 71:58.