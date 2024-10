HC MONACObet Banská Bystrica



Domáci hokejisti majú za sebou veľmi dobrý vstup do sezóny. Aktuálne im patrí veľmi pekné štvrté miesto so ziskom 18 bodov a pozitivnym skóre 31:22. Hráči Banskej Bystrice sú v dnesnom zápase jasným favoritom. Očakáva sa ich trojobodový zápis.



HK 32 Liptovský Mikuláš



Liptáci sa nachádzajú na samom dnes ligovej tabuľky. Podarilo sa im nazbierať 4 body. Jediné víťazstvo zaknihovali v domácom zápase proti bratislavskému Slovanu. Vyhrali 2:1 po predĺžení. Dnes to budú mať opäť veľmi náročné. Uvidíme ako sa im bude dariť.