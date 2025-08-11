Hetrikom napodobnil Dvorského. Mladý Slovák je hviezdou aj v Amerike, zbiera desiatky bodov

TRENČÍN. Keď vstúpil na ľad, zožal veľké ovácie. Zdeno Chára budí pozornosť aj po skončení kariéry a v čase, keď hokejku vymenil za bicykel či bežecké tenisky.
V pondelok večer otvoril zápas Slovensko - USA na Hlinka Gretzky Cupe. Symbolicky na domácom ľade v Trenčíne, kde hokejovo vyrástol.
Víťaz Stanleyho pohára z roku 2011 prišiel na hraciu plochu v spoločnosti prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, ktorý oznámil, že bývalý obranca sa koncom augusta stane členom Siene slávy slovenského hokeja.
Chára je vzorom pre všetkých hokejistov, ktorí štartujú na prestížnom mládežníckom turnaji. Aj tých zo Spojených štátov, kde Chára, rovnako ako na Slovensku, zanechal veľkú stopu.
Slovenskí hokejisti si zo zarputilosti bývalého beka zobrali príklad a proti favorizovanému súperovi srdnato bojovali.
Na výhru v prvom zápase turnaja ale nedosiahli. Proti Američanomi držali dlho vyrovnaný stav, nakoniec prehrali 3:6.
Dendis: Boli sme lepším tímom
Tréner Dendis pred turnajom hovoril, že cieľom je dostať sa do vyraďovacej fázy. Ak ho chcú mladí hokejisti dosiahnuť, musia zdolať Nemecko a jedného zo „silných" súperov v skupine - USA alebo Švédsko.
V prvom zápase na turnaji ukázali, že to je možné. Favorizovanému tímu Spojených štátov vzdorovali najlepšie ako mohli.
Slováci trikrát prehrávali, no trikrát dokázali vyrovnať. Aj zásluhou Olivera Ozogányho, ktorý strelil hetrik.
VIDEO: Vyjadrenie Martina Dendisa a Olivera Ozogányho
Rozhodujúce momenty stretnutia prišli v závere 3. tretiny. Slováci mali USA na lopate, zásluhou aktivity si vybojovali presilovku o dvoch hráčov. No dlhú početnú výhodu nevyužili a Američana v zápätí trestali.
Dve minúty pred koncom zatlačili domácich hokejistov do obranného pásma a nátlak pretavili do rozhodujúceho gólu.
Ten víťazný strelil v 59. minúte zápasu Noah Davidson. Ďalšie dva presné zásahy strelili jeho spoluhráči do prázdnej bránky Slovenska.
Slovákov delilo od predĺženia 100 sekúnd, nakoniec je z toho ďalšia smolná prehra. Jedna z mnohých na juniorskej scéne za posledné roky.
„Dovolím si povedať, že sme boli lepším tímom ako Amerika. Na to sa síce nehrá, ale dá sa na tom stavať. Chalani ukázali, akí sú skvelí hráči a skvelí ľudia," hovoril po stretnutí tréner výberu do 18 rokov Martin Dendis pre JOJ Šport.
Jeho tím sa skladal len posledných sedem dní a odohral iba jeden prípravný zápas. Mladíci podľahli Kanade vysoko 0:7.
„Chalani ukázali charakter. Po prehre proti Kanade ukázali to, čo mali. Dali sa dokopy ako tím a počas zápasu sa zlepšovali," konštatoval mladý kouč.
Mladí Slováci podľa jeho slov ukázali v prvom stretnutí tvrdú aj technickú hru a robili dobré rozhodnutia. Protivníka sa nebáli a viac než 3-tisíc divákom na Zimnom štadióne Pavla Demitru ukázali, akými výkonmi sa chcú prezentovať.
„Keby sme využili presilovku o dvoch hráčov, ten zápas by vyzeral inak. To sú momenty, ktoré musíme premeniť. Svojich zverencov ale chcem pochváliť," dodal.
Slovákov už o necelých 24 hodín čaká druhý súper - Nemecko. Nasledujúci súper hokejistov spod Tatier inkasoval v prvom stretnutí 10 gólov od Švédov. Bude to dôležitý súboj pre postupové ambície.
„Krátkodobé turnaje sú pre nás ako krátkodobá pamäť. To znamená - či vyhráš alebo prehráš, pretočíš stranu, zregeneruješ a ideš ďalej," zakončil tréner Dendis.
Hetrik proti USA ako Dvorský
Najlepším hráčom v zostave Slovenska sa stal ten najmladší. Šesťnásťročný Ozogány strelil tri góly. Je prvý Slovák od roku 2021, ktorému sa to podarilo na Hlinka Gretzky Cupe.
Naposledy takýto počin dokázal útočník St. Louis Dalibor Dvorský. Na turnaji pred štyrmi rokmi dokonca strelil dva - Nemecku pri výhre 12:2 a rovnako aj proti USA (5:2).
VIDEO: Hetrik Olivera Ozogányho do siete USA
Ozogány už v úvode turnaja odhalil jednu zo svojich silných stránok - streleckú potenciu. Pri dvoch presných zásahoch ukázal čuch na góly, pri treťom aj ukážkovú strelu.
„Od zápasu proti Kanade sme sa zlepšili. Veci, ktoré sme si s trénermi a chlapcami v kabíne povedali, sme robili. Vyzeralo to dobre až do posledných minút, kedy sa nakoniec rozhodlo o zápase," hodnotil v pozápasovom rozhovore na JOJ Šport.
Ak chce Slovensko v kolektívnom športe dosiahnuť úspech, vždy sa musí opierať o tímový výkon podporený dobrými individualitami. Slovenský výber do 18 rokov a Ozogány ukázali, ako na to.
„Som rád, že sa mi podarilo streliť tri góly pred domácim publikom. Bez tímu by som to ale nezvládol," dodal rodený Bratislavčan.
Prvý Slovák v histórii
Pre hokejovú verejnosť nie je Ozogány neznámy hráč. Svoje kvality ukazoval už niekoľko ročníkov skôr v domácej súťaži.
V sezóne 2022/23, uprostred ktorej oslávil 14. narodeniny, zbieral v drese HOBA Bratislava viac ako bod na zápas v najvyššej súťaži do 16 rokov. Nastupoval aj v lige do 18 rokov, kde v 32 zápasoch zaznamenal 18 (8+10) bodov.
Mal čísla porovnateľné s Jurajom Slafkovským v rovnakom veku a navyše sa k historicky jedinej slovenskej draftovej jednotke už približuje aj výškou. Rovnako tak šikovnosťou.
Kým Slafkovský sa neskôr zameral na rozvoj kariéry v Európe, Ozogány si vybral inú cestu. Jeho kroky smerovali do Spojených štátov, kde pôsobí doteraz.
Hokejista, ktorý zamieri na draft do NHL až v roku 2027, posledné dve sezóny hrával v tzv. AAA ligách, teda najkvalitnejších stredoškolských súťažiach v Amerike, kde zároveň aj študoval.
Ročník 2023/24 strávil v klube Oakmoor Academy Patriots, ten lanský v tíme Cleveland Barons. Hrával v lige do 15 a 16 rokov.
Počas sezóny odohral 107 zápasov vrátane play-off a nazbieral neuveriteľných 217 bodov, čo je v priemere viac ako dva body na zápas.
Po sezóne a pol v tamojších akadémiách je isté, že ho ako veľmi perspektívnu vyhliadku nevnímajú len Slováci, ale aj Američania.
Ozogány sa v novembri minulého roka stal prvým tendrovaným Slovákov do USHL v histórii. Vybrala si ho organizácia Tri-City Storm.
„Tender” v tejto juniorke znamená, že klub si zaistí služby hráča ešte pred samotným draftom do súťaže. Vzhľadom na to má tendrovaný hráč zaistenú miestenku v klube, ktorý si ho vybral, a v lige môže hrať už od 15 rokov. Pre klub to však znamená, že príde o voľbu v prvom kole draftu.
„Najviac ma zaujala myšlienka môcť pokračovať v USHL, neskôr študovať a hrať v NCAA a výborné tréningové podmienky. Všetky tieto veci ma približovali k naplneniu môjho sna hrať v NHL," hovoril v minulosti pre Sportnet Ozogány.
Výnimka, ktorú v Amerike dostal, pre hráčov zväčša znamená výsostnú pozíciu medzi prospektmi a povesť „top talentu”.
Verí, že ho podmienky v zámorí hokejovo posunuli dopredu, čo ukázal aj v prvom zápase na Hlinka Gretzky Cupe.
„V USA som si zvykol byť viac samostatný a zodpovednejší. Zápasy v AAA súťaží sú na vysokej hokejovej úrovni, model rozvoja mládežníckeho hokeja je momentálne vo svete najprogresívnejší.
Snom každého hráča je hrať v NHL, preto vyrastať v prostredí, kde sa hrá vynikajúci mládežnícky hokej, je veľmi dôležité a pre mňa to funguje.
Som nútený zvládať aspekty ako je iný životný štýl, strava, náročnosť tréningového procesu, zvládnutie anglického jazyka, iné rozmery hracej plochy a tak ďalej, ktoré sú pre moju kariéru veľmi dôležité," uviedol Ozogány.