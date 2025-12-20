Okuliar uspel v trestnom strieľaní, no v nájazdoch to nezopakoval. Jeho tím prehral

Oliver Okuliar (Autor: Facebook / Skellefteå AIK Hockey)
TASR|20. dec 2025 o 21:49
Slovenský krídelník skóroval v druhom ligovom zápase za sebou.

Slovenský hokejista Oliver Okuliar skóroval v sobotňajšom zápase švédskej SHL, v ktorom jeho Skelleftea prehrala s Linköpingom 4:5 po samostatných nájazdoch.

Dvadsaťpäťročný útočník premenil v 34. minúte trestné strieľanie a upravil na 4:3 pre domácich, ktorí však tesný náskok neudržali.

V záverečnom rozstrele Okuliar svoj nájazdový pokus nepremenil.

Slovenský krídelník skóroval v druhom ligovom zápase za sebou. V prebiehajúcej sezóne najvyššej švédskej súťaže odohral 28 stretnutí, v ktorých strelil 11 gólov a pridal šesť asistencií.

Jeho Skelleftea figuruje na druhom mieste tabuľky, na vedúcu Frölundu stráca 12 bodov.

    dnes 21:49
