Okuliar uspel v trestnom strieľaní, no v nájazdoch to nezopakoval. Jeho tím prehral

Slovenský hokejista Oliver Okuliar skóroval v sobotňajšom zápase švédskej SHL, v ktorom jeho Skelleftea prehrala s Linköpingom 4:5 po samostatných nájazdoch.
Dvadsaťpäťročný útočník premenil v 34. minúte trestné strieľanie a upravil na 4:3 pre domácich, ktorí však tesný náskok neudržali.
V záverečnom rozstrele Okuliar svoj nájazdový pokus nepremenil.
Slovenský krídelník skóroval v druhom ligovom zápase za sebou. V prebiehajúcej sezóne najvyššej švédskej súťaže odohral 28 stretnutí, v ktorých strelil 11 gólov a pridal šesť asistencií.
Jeho Skelleftea figuruje na druhom mieste tabuľky, na vedúcu Frölundu stráca 12 bodov.