Michalovce už nepočítajú s dvojicou obrancov, končí aj brat stopéra Aston Villy

Alexander Lindelöf v drese Michaloviec
Alexander Lindelöf v drese Michaloviec (Autor: FB HK DUKLA Michalovce)
TASR|4. nov 2025 o 07:47
Obaja prišli do kádra pred prebiehajúcou sezónou 2025/2026.

MICHALOVCE. Klub slovenskej hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce už nepočíta so službami obrancov Branislava Ligasa a Alexandra Lindelöfa.

Obaja prišli do kádra pred prebiehajúcou sezónou 2025/2026. Klub informoval o zmenách v kádri na sociálnych sieťach.

Ligas prišiel do Michaloviec pred sezónou na hosťovanie z HK Poprad.

Za Duklu nastúpil na päť zápasov, v ktorých nebodoval a do štatistík mu pribudlo šesť mínusových bodov. Zároveň absolvoval aj štyri zápasy v druhej najvyššej súťaži v drese MHA Martin.

Pre 29-ročného Švéda Lindelöfa boli Michalovce prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži.

Facebook príspevok

Nastúpil v nej na 16 zápasov, v ktorých získal šesť kanadských bodov za asistencie a dva mínusové body.

dnes 07:47
