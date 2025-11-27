MS juniorov budú bez kanadskej hviezdy. Islanders draftovú jednotku nepustia

Kanadský hokejový obranca Matthew Schaefer nebude reprezentovať svoju krajinu na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v amerických mestách Minneapolis a St. Paul.
Vedenie jeho klubu NHL New York Islanders sa rozhodlo, že talentovaného zadáka na juniorský šampionát neuvoľní.
Generálny manažér „ostrovanov“ Mathieu Darche potvrdil zámorským médiám, že Islanders aktuálne potrebujú tohtoročnú draftovú jednotku vo svojej zostave.
Schaefer potvrdzuje všetky predpoklady, ktoré do neho klub vkladal a radí sa v tejto sezóne medzi najlepších nováčikov.
So 16 bodmi (7+9) v 24 zápasoch je tretí najproduktívnejší nováčik NHL. Na konte má aj osem plusových bodov a s priemernou minutážou 23:06 je najvyťažovanejší hráč svojho tímu.
Osemnásťročný obranca navyše pred týždňom dostal informáciu, že ho vedenie kanadskej reprezentácie zaradilo na širšiu súpisku ako jedného z kandidátov do nominácie na februárový olympijský turnaj v Miláne.
