Žilina ustála úvodný tlak, Nitra pohorela na efektivite. Buček: Nebolo nám to súdené

„O tom tlaku už kolujú legendy, to vieme. Ešte keď som hrával ja, tak bolo potrebné vydržať prvých 10 minút. Vedeli sme, že to bude dôležité hlavne v tomto stretnutí, aby súper neodskočil. Síce dali zo začiatku gól, ale chalani sa nezlomili a išli stále za svojim,“ uviedol Babka pre TASR.

„Už samotný výsledok je veľký impulz. Videli sme ako chalani padali do striel, Connor vyťahoval jedno eso za druhým v bránke. Bolo to zatvorené a chalani boli ochotní na ľade nechať aj zuby. Všetci chceli odohrať zápas, ktorý nebude posledný. Obrovské, srdce, nasadenie a bojovnosť,“ dodal asistent hlavného kouča Milana Bartoviča.

Žilinčania žijú naďalej svoj sen o finále hneď vo svojej prvej sezóne od návratu do extraligy. Triumf na ľade pod Zoborom im môže dodať energiu do šiesteho súboja na severe Slovenska.

Buček: Nechcelo nám to tam padnúť

Hokejisti Nitry nevyužili prvú možnosť uzavrieť sériu. Počas veľkého ofenzívneho tlaku trikrát nastrelili žrď, no vylámali si zuby na LaCouveem.

Najaktívnejším strelcom „corgoňov“ bol Samuel Buček s 11 streleckými pokusmi. Dvadsaťšesťročný útočník elitnej formácie verí, že ak Nitra zopakuje podobný výkon v ofenzíve, radovať sa bude už v nedeľu v Žiline.

Najofenzívnejší tím súťaže pretavil na gól v prvej tretine iba jednu z 18 striel. Práve Buček dvakrát rozozvučal žŕdku za LaCouveem v úvodnej časti hry.

„Myslel som, že to už išlo dnu, ale nebolo nám to súdené. Nechcelo nám to tam padnúť. Myslím si, že sme boli lepší, nevyužili sme však šance. Naopak, im tam padli ´ušmudlané´ góly, ale tak to býva. Všetko sa deje pre niečo a je tak, ako má byť. Nevešiame hlavy, stále vyhrávame v sérii a do Žiliny ideme s jasným cieľom, že to chceme zvládnuť,“ uviedol Buček.