Takto budeme úspešní, burcuje Mucha. Žilina vyrovnala sériu bojovnosťou

NITRA. Hokejisti Žiliny splnili svoj cieľ v úvodnom dvojzápase semifinále play off Tipos extraligy.

Žilina bola v sobotu pod Zoborom výrazne efektívnejšia. Po dvoch tretinách viedla zásluhou dvojgólového Alexandra Avcina, Miroslava Muchu a Huntera Fejesa už 4:0. Nitrania sa dokázali dostať do príležitostí, vylámali si však zuby na výborne chytajúcom Connorovi LaCouveem, ktorý zneškodnil 40 striel.

„Vytvorili sme úvodný tlak, ale hrali sme iba 20 minút. V play off sa to nemôže stať, navyše dať súperovi štvorgólový náskok,“ uviedol nitriansky asistent trénera Ivan Švarný.

Potrebovali sme to iba upokojiť a museli sme sa sústrediť na nás, aby sme sa nedali napríklad vyprovokovať. Už sme trochu oklepaní zo série s Banskou Bystricou a boli sme na to pripravení.“

Podľa asistenta kouča hostí Daniela Babku sa ukázal charakter tímu: „On sa ukazuje prakticky celú sezónu. Chalani ťahajú jeden za druhého a nie je tam nič také, čo by narúšalo vnútornú chémiu. Vedeli sme, že vieme ubrániť aj takéto situácie a boli sme odhodlaní. Tam bolo ťažko nejako vstupovať do hry a dávať nejaké informácie.

Myslím si, že rozhodla bojovnosť z našej strany, súpera sme unavili a mal to ťažké. Mám radosť z tohto bodu a ideme späť do Žiliny. Verím, že keď budeme hrať takto, budeme úspešní v celej sérii,“ vyjadril sa 27-ročný útočník Mucha.

Bojovnosť videl medzi rozdielovými faktormi aj domáci obranca Martin Vitaloš. Priebežne druhý najlepší hráč celej sezóny v štatistike plusových bodov (+29) však po stretnutí vyzdvihol tretie dejstvo zo strany Nitry.

Zároveň dodal, že Nitra po prvom nezdare nespanikári: „Žilina mala určite väčšiu chuť. Prvé dve tretiny to bolo od nás suché a vôbec nie také, ako v prvom zápase. Dôležité je, že sme sa tretiu tretinu zomkli a ukázali sme, že vieme hrať. Potrebujeme na to nadviazať, pokračovať v tom a ideme si do Žiliny po body. Určite nebudeme teraz panikáriť. Možno niektorým hráčom sa hrá lepšie vonku.“