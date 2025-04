ONLINE: HK Nitra - DOXXbet Vlci Žilina dnes, 5. semifinále play-off Tipos extraligy LIVE

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 5. zápasu semifinále play-off Tipos extraligy medzi Nitrou a Žilinou.



HK Nitra



Nitra je krôčik od ďalšej účasti vo finále. Hráči spod Zobora sa vrátili do Žiliny s vedením 3:1 na zápasy. V prvom stretnutí rozhodovalo predĺženie, v druhom razantná hra a skvelá efektivita. Corgoni vyhrali 6:2. V oboch dueloch dal o sebe vedieť šikovný útočník Dávid Okoličány.



DOXXbet Vlci Žilina



Žilinčanom neostáva nič iné, len zabudnúť na domáce nezdary. V piatok musia bezpodmienečne vyhrať, pretože nastane koniec skvelého ročníka po návrate do najvyššej súťaže. Parádnu formu má naďalej ruský útočník Alexander Avcin, ale hostia teraz potrebujú, aby každý zabral do maximálnej možnej miery. Odvráti Žilina koniec sezóny?