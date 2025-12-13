ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (28. kolo)

HK Nitra - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 28. kola Tipsport ligy.
Sportnet|13. dec 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 28. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HC Dukla Trenčín.

Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 28. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 28. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
13.12.2025 o 18:00
28. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 28. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Nitra a HK DUKLA Trenčín.

Nitra nezažíva ideálnu formu, keď sa prepadla z prvého miesta a nezvíťazila už v štyroch zápasoch po sebe. Po prehre s Trenčínom prišla ďalšia porážka so Slovanom Bratislava, Liptovským Mikulášom či naposledy Žilinou.

Trenčín sa nachádza v strede tabuľky, pričom po sérii štyroch výhier v rade zaznamenala Dukla dve porážky, keď po prehre s Prešovom 2:3 nestačila ani na Slovan Bratislava, ktorému na domácom ľade podľahla 3:4 po nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

