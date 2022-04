Nitra vydala oficiálne stanovisko k štartu hráča Slovana Gašpara

Právny výklad HK Nitra k prípadu Rastislava Gašpara

"HK Nitra podrobne zdôvodňuje svoju námietku na neoprávnený štart R. Gašpara vo finále extraligy.

K námietke podanej klubom HK Nitra zo dňa 27. 04. 2022 uvádzame, že konaním klubu HC SLOVAN Bratislava a zaradením hráča Rastislava GAŠPARA do zostavy v zápase finále Extraligy seniorov číslo 355 dňa 26. 04. 2022 došlo k porušeniu článku 3.8.5. Súťažného poriadku SZĽH.

3.8.5 Doplnenie súpisky ("B" družstva) je možné vykonať po odohratí najmenej 1/2 (jednej polovice) súťaže. Najviac 5 korčuliarov a 1 brankár z pôvodnej súpisky, ktorí neodohrali 30% zápasov za "A" družstvo, môže byť zo súpisky vyškrtnutých a nahradených inými, títo hokejisti už nemôžu štartovať za “A” družstvo v príslušnej sezóne. Zmenu súpisky potvrdzuje SZĽH.

Na základe vyššie uvedeného ustanovenia Súťažného poriadku SZĽH došlo k vyškrtnutiu hráča Rastislava GAŠPARA zo súpisky A družstva HC SLOVAN Bratislava a k jeho zapísaniu na súpisku B družstva hrajúceho pod názvom Modré krídla hrajúceho 1. Ligu seniorov SZĽH z údajných zdravotných dôvodov. O tejto skutočností jednoznačne svedčí fakt, že menovaný hráč skutočne za B družstvo nastúpil za družstvo Modré krídla v zápasoch SHL.

Rozhodnutím Ligovej rady EXS zo dňa 25. 03. 2022 bola družstvu HC SLOVAN Bratislava udelená výnimka, ktorá mala spočívať v možnosti opätovného zapísania hráča Rastislava GAŠPARA na súpisku A družstva. Podkladom pre takéto rozhodnutie riadiaceho orgánu EXS mala byť výnimočnosť a špecifickosť situácie a údajné zdravotné dôvody na strane hráča.

Podľa nášho názoru však takéto rozhodnutie Ligovej rady EXS nemá oporu v zväzových normách a jeho vydaním Ligová rada EXS prekročila svoje právomoci a v podstate znegovala vyššie citované ustanovenie Súťažného poriadku SZĽH v prospech jedného zo subjektov v športovej súťaži. Máme za to, že takýmto postupom prekročila Ligová rada EXS svoje oprávnenia, ktoré jej vyplývajú z príslušných ustanovení Súťažného poriadku SZĽH najmä z článku 2.1.4.. Poukazujeme na to, že v uvedenom článku Súťažného poriadku nie je zakotvené právo Ligovej rady EXS, ako riadiaceho orgánu súťaže, udeľovať akékoľvek výnimky takéhoto charakteru v súťažiach seniorov. Z uvedeného je teda potrebné uzavrieť, že Ligová rada EXS pri prekročení svojich právomocí vydala rozhodnutie, ktorého následkom nemohlo byť vylúčenie platnosti článku 3.8.5. Súťažného poriadku SZĽH v prípade menovaného hráča. Zaradením hráča Rastislava GAŠPARA do zostavy v zápase č. 355 EXS došlo zo strany HC SLOVAN Bratislava k závažnému porušeniu článku 3.8.5. Súťažného poriadku.

Navyše si dovoľujeme poukázať aj na fakt, že z rozhodnutia Ligovej rady EXS nevyplýva, na základe akých podkladov a dôkazov dospela Ligová rada EXS k svojmu rozhodnutiu. Z písomného odôvodnenia vôbec nevyplýva, či mala Ligová rada EXS predloženými dôkazmi preukázané tvrdenia HC SLOVAN Bratislava o zdravotných problémoch hráča v dôsledku ochorenia COVID. Z odôvodnenia rozhodnutia naopak vyplýva, že sa Ligová rada EXS uspokojila s tvrdením subjektu, v prospech ktorého rozhodovala, bez dostatočnej objektivizácie jeho tvrdení a vo veci na základe toho rozhodla.

Z vyššie uvedeného je teda potrebné vyvodiť záver, že hráč Rastislav GAŠPAR aj napriek udeleniu „výnimky“ nemohol byť zaradený do zostavy v zápase EXS č. 355 pre prekážku vyplývajúcu z článku 3.8.5. Súťažného poriadku. Uvedeným postupom riadiaceho orgánu EXS došlo k výraznému zásahu do regulárnosti súťaže.

Taktiež si dovolíme poukázať aj na formálny nedostatok predmetného uznesenia Ligovej rady SZĽH zo dňa 25. 03. 2022, ktoré máme k dispozícii. Uvedené uznesenie obsahuje údaj, že bolo podpísané Ligovou radou EXS v.r. (vlastnou rukou). Poukazujeme na to, že Ligová rada EXS je kolektívnym orgánom a nie je samostatnou osobou, ktorá by mohla vo vlastnom mene parafovať svoje rozhodnutia. Aj táto skutočnosť teda ako ďalší z dôkazov preukazuje, že rozhodnutie zo dňa 25. 03. 2022 nemôže byť považované za platné.

Na úplný záver si dovoľujeme poznamenať, že hráč Rastislav GAŠPAR nastúpil aj na zápas hrany dňa 27. 04. 2022 opäť v rozpore s článkom 3.8.5. Súťažného poriadku SZĽH."