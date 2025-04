Košičania zlyhávajú v majstrovských šanciach. Nitra si vynútila rozhodujúci duel

Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Výborný zápas vo výbornej atmosfére. Vstúpili sme do neho dobre, bolo dôležité, že sme dali prvý gól. Škoda, že sme neodskočili na 2:0. V závere sme museli hrať päťminútové oslabenia, v ktorom sme na konci inkasovali, ale hokej nám to vrátil, keď sme my dostali presilovku a tú sme využili. Bol to výborný výkon od prvého po posledného hráča, od nášho tímu enormná snaha neskončiť ešte sezónu a vynútiť si siedmy zápas. Diváci boli skvelí, veľmi nám pomohli. Sme radi, že sme sa im mohli odvďačiť. Na siedmy zápas sa čo najlepšie pripravíme.“

Libor Kašík, brankár Nitry: „Spoluhráči predo mnou odviedli dnes srdnatý výkon a som za to veľmi vďačný. Som veľmi rád, že ideme ďalej. Vo finále väčšinou platí, že kto dá prvý gól, vyhrá. Dnes to platilo, úvodný zásah nám dodal hernú pohodu. Chcem si užiť siedmy zápas plnými dúškami, pôjdeme do neho s pokorou a úctou.“

Dan Ceman, tréner Košíc: „Bola to zlá strata puku, ktorá nás dostala do zlej pozície. V druhej tretine sa mi naša hra vôbec nepáčila. Stratili sme koncentráciu, bola to z našej strany stresová reakcia. Bolo to o detailoch, začali sme strácať puky. V tretej tretine sme sa zlepšili. Nevidel som ešte faul predchádzajúci trestu na 5+DKZ, ale bola to vec, ktorá sa ukázala byť dôležitá. Čaká nás siedmy zápas, budeme bojovať, určite to bude skvelý duel.“

Michal Chovan, kapitán Košíc: „Je to finále, v ktorom sa stretli dva kvalitné tímy. Dala sa čakať vyrovnaná séria. Ideme domov na siedmy zápas, vyvrcholenie sezóny. Dáme do toho všetko a verím, že to zvládneme. Mali sme dobré aj zlé úseky. Musíme byť aktívnejší. Stojí však proti nám kvalitný súper. Treba dobre zregenerovať a máme jeden cieľ.“