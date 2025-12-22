Nitre to doma nevyšlo ani pri oslavách. Hrnka: Nehráme optimálny hokej

Hokejisti Nitry si v nedeľu pripomínali 100 rokov nitrianskeho hokeja v jedinečných svetrových dresoch a retro tematikou. Priebežne druhý tím Tipsport ligy však nedokázal uťať domáce trápenie sa a „corgoni“ proti Banskej Bystrici pridali už piatu prehru na svojom ľade za sebou.
Po stretnutí sa nad príčinami negatívnej série zamýšľal súčasný kapitán Nitry Tomáš Hrnka, ktorý bol sklamaný z hry svojho tímu v prvej tretine.
Pod Zoborom dokázal v uplynulom období naplno bodovať dvakrát Trenčín, raz Liptovský Mikuláš, ako aj vedúci tím súťaže Slovan Bratislava, ktorý sa po nedeli vzdialil na rozdiel troch bodov. Nitrania majú po 16 domácich dueloch na konte iba sedem víťazstiev, čo ich v domácej bilancii radí až na 9. miesto.
Chýbalo aj väčšie nasadenie
Naopak, na ľade súpera je favorit tohto ročníka ako vymenený. Mužstvo trénera Andreja Kmeča vonku vyhralo 13 z 15 zápasov a vicemajster uplynulej sezóny sa stále zamýšľa nad rozhodujúcim faktorom, ktorý hrá v jeho neprospech v domácom prostredí.
„Bavíme sa o tom, že musíme hrať jednoduchšie s častejšou streľbou na bránku. Musí to ísť z našej tretiny von jednoduchším spôsobom, nesmieme sa s tým hrať.
V prvej tretine mi tam chýbalo aj väčšie nasadenie, hra do tela. Všetkým nám je jasné, že doma nehráme tak, ako by sme si predstavovali.
Ja osobne som sklamaný z našej prvej tretiny. Musíme zápasy začínať oveľa lepšie, nie potom doťahovať,“ uviedol pri neúčasti zraneného Branislava Mezeia domáci kapitán Hrnka.
Nitrania sa v prvej časti museli vyrovnať s organizovanou hrou Banskobystričanov. „Barani“ boli kompaktní v strednom pásme, čím Nitre výrazne sťažovali prechod do útočnej zóny.
Hostí poslal do vedenia v 7. minúte delovkou americký obranca Andrew Lucas a domáci mali pred sebou neľahkú úlohu.
Nehráme optimálny hokej
Na ľade Nitry sa tímom vypláca zodpovedný hokej so snahou eliminovať silné stránky najofenzívnejšieho mužstva ligy. Defenzívnejší herný prejav súperov na ľade Nitry vníma aj Hrnka: „Určite je to tak.
Zápasy, ktoré odštartovali našu negatívnu domácu sériu boli o tom, že súperi tu bránili a vyšlo im to. Za mňa nehráme optimálny hokej, preto nesmieme vnímať, či tu bránia alebo nie. Náš výkon nie je taký, ako by mal byť.“
Banská Bystrica uspela proti Nitre po piatich prehrách vo vzájomnom meraní síl. Naposledy pod Urpínom deklasovali „corgoni“ domácich 8:1. Tím vedený trénerom Vlastimilom Wojnarom dokázal nadviazať na predošlé víťazstvá s Duklou Trenčín (3:2) a triumf nad Slovanom (5:0).
Hostia síce stratili v prostrednej časti hry po tlaku súpera svoje vedenie, no Roman Faith v 54. minúte zariadil predĺženie.
V ňom rozhodol o extra bode pre hostí Dávid Šoltés. „Sme radi za dva body. Myslím si, že sme si za víťazstvom išli a teší ma, že sme našli k nemu cestu.
Sú to konečne nejaké zápasy v rade, v ktorých bodujeme. Každý duel sa snažím hrať na 100 percent a robiť aj v tréningoch pre seba veci naplno,“ povedal Faith, ktorý je s 25 bodmi v 29 dueloch tretí najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice. Dvoma asistenciami v Nitre sa cez 30-bodovú hranicu prehupol jeho spoluhráč z elitnej formácie Oleksij Myklucha.