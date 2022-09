Vypýtal si výmenu a vyhoveli mu. Mladý Švéd opúšťa New York

NEW YORK, DALLAS. New York Rangers vymenili obrancu Nilsa Lundkvista do Dallasu Stars za podmienečný výber v prvom kole draftu v roku 2023 a podmienečný výber vo štvrtom kole draftu v roku 2025.

Ak sa výber Stars v prvom kole draftu v roku 2023 umiestni v prvej desiatke, Rangers namiesto neho dostanú výber v prvom kole draftu v roku 2024.

Okrem toho, ak Lunkdvist nazbiera počas nasledujúcich dvoch sezón 55 bodov, výber vo štvrtom kole sa stane výberom v treťom kole draftu 2025.