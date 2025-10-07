Debut talentovaného Srba v NBA sa opäť odkladá. Musel absolvovať operáciu

Nikola Topič v drese Oklahomy
Nikola Topič v drese Oklahomy (Autor: SITA/AP)
TASR|7. okt 2025 o 09:19
Vlani bol draftovaný z 12. miesta.

OKLAHOMA CITY. Basketbalista Nikola Topič z klubu zámorskej NBA Oklahoma City Thunder bude svojmu tímu chýbať najmenej štyri týždne.

Dvadsaťročný Srb v pondelok absolvoval operáciu v oblasti slabín.

Predsezónna príprava mala byť kľúčovým bodom pre Topiča, ktorý je jediným prírastkom na súpiske víťaza uplynulého ročníka NBA.

Srbského rozohrávača si Oklahoma vybrala v minuloročnom drafte z 12. miesta, nováčikovskú sezónu však neabsolvoval pre roztrhnutý skrížený väz.

Na svoj debut v NBA si tak opäť bude musieť počkať. Jeho stav zhodnotia kluboví doktori najneskôr o šesť týždňov.

