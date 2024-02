Kučerov: Chcem ísť na olympiádu. Bez Ruska to nie je ono

TORONTO. Hokejisti NHL by sa mali zúčastniť na Zimných olympijských hrách 2026 v Turíne. Zástupcovia súťaže to potvrdili počas zápasu hviezd.

"Keď tam nebude Rusko, nebude to ono," povedal o návrate turnaja najlepších po 12 rokoch.

"Chcem ísť tiež. A platí to o každom z nás. Znamenalo by to veľa pre našu krajinu. Už ako dieťa som sledoval olympijské hry a sníval som, že jedného dňa budem ich súčasťou. Je to naprd, že to nie je možné."

Ruská federácia je vylúčená z väčšiny športových podujatí z dôvodu vojenskej agresie voči Ukrajine, ktorú rozpútala na konci poslednej zimnej olympiády v Pekingu v roku 2022.