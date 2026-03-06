Rástol aj v druhej formácii. Suzuki sa potešil návratu Slafkovského k elitnému útoku

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa vracia do prvej formácie Montrealu.
Po utorňajšej prehre Canadiens na ľade San Jose (5:7) pristúpil tréner Martin St. Louis k zmenám formácií a v noci na sobotu na ľade Anaheimu Ducka by mal Slafkovský nastúpiť opäť po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda.
Slafkovský začal sezónu v prvom útoku, ale neskôr sa presunul do druhej formácie, kde hral spoločne s Oliverom Kapanenom a Ivanom Demidovom. K nim sa teraz presunie Alex Newhook.
Z návratu slovenského krídelníka do elitnej formácie mal radosť aj kapitán tímu Suzuki. „Je skvelé, že sa vracia k nám. Darilo sa nám spolu a v uplynulých mesiacoch sme videli, že rastie, aj keď hral v druhej formácii.
Teším sa, že budeme hrať opäť spolu a dúfam, že sa nám bude dariť tak ako predtým," povedal pre web Canadiens elitný center.
Slafkovský po návrate z olympijského turnaja v Miláne odohral tri zápasy, v ktorých zaznamenal dve asistencie. V tejto sezóne odohral 60 zápasov, strelil v nich 21 gólov a pridal 26 asistencií.
