Odborníci jeho rozhodnutie kritizujú. Bettman nechce trestať Rusov a Bielorusov

BRATISLAVA. Zatiaľ čo takmer vo všetkých športových odvetviach majú Rusí zakázané zúčastňovať sa súťaží alebo musia splniť isté požiadavky, v zámorskej NHL nič také neplatí.

Najprestížnejšia hokejová liga na svete nijakým spôsobom neobmedzila ruských hráčov po vojenskej invázii Vladimíra Putina na Ukrajinu na konci februára.

Mnohí z nich patria medzi lídrov svojich tímov aj v tohtoročnom play-off. Vedúci predstaviteľ profiligy Gary Bettman to považuje za správne, no niektorí odborníci toto rozhodnutie kritizujú.



"V tejto veľmi náročnej situácii robíme všetko, čo sa dá. Naši hráči hrajú za tímy NHL a nezáleží na tom, odkiaľ pochádzajú. Momentálne to majú veľmi ťažké. Chápeme, že oni aj ich rodiny sa dostali do zložitej situácie.