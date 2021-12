Húska má šancu na debut v NHL. Rangers ho povolali do prvého tímu

NEW YORK. Slovenský brankár Adam Húska bol z AHL povolaný do tímu New York Rangers.

Môže za to zranenie tímovej jednotky, Igora Šesťorkina. Húska je v tímovej hierarchii až štvrtý, ale zhoda náhod ho posunula do prvého tímu.

Okolnosti, pre ktoré prichádza Húskova šanca, sme vysvetľovali už skôr.