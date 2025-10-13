VIDEO: Washingtonu stačil na víťazstvo jediný gól, Fehérváry s obetavou hrou v obrane

NHL - 13. október
New York Rangers - Washington Capitals 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Gól: 34. Beauvillier (Ovečkin, Chisholm)
Brankári: Quick - Lindgren, strely na bránku: 35:21
Slovák v akcii: Martin Fehérváry (Washington) 19:45 0 0 0 0 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
NEW YORK. Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers tense 1:0. O ich druhom triumfe v novej sezóne rozhodol Anthony Beauvillier.
Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral v drese hostí 19:45 minút, zablokoval štyri strely a rozdal dva bodyčeky.
Rozhodujúci moment v Madison Square Garden prišiel v 34. minúte. Capitals sa usadili v pásme, Alexander Ovečkin vyslal strieľanú prihrávku od ľavého mantinelu a Beauvillier tečoval puk ponad rameno brankára Jonathana Quicka.
„Snažil som sa tam stratiť obrancovi, uvoľniť si hokejku a pozrieť sa kde je Ovečkin a či ma dokáže nájsť. A ak nie, tak či môže vystreliť a ja budem pred bránkou. Skvele to prečítal a bola to dobrá akcia,“ povedal Beauvillier, pre ktorého to bol prvý bod v sezóne.
Domáci Rangers boli smerom dopredu aktívnejší a na strely na bránku vyhrali v pomere 35:21, no nedokázali prekonať Charlieho Lindgrena, ktorý predviedol niekoľko skvelých zákrokov a vyhlásili ho za najlepšieho hráča duelu.
VIDEO: Zostrih zápasu Rangers - Capitals
Tridsaťjedenročný brankár dosiahol desiaty shutout v NHL a druhý v piatom zápase proti Rangers.
„Mal som proti nim dobré, ale aj ťažké momenty. Dve sezóny dozadu nás v 1. kole play off ´sfúkli´ 0:4. Hrával tu aj môj brat Ryan, takže odtiaľto poznám aj dosť chalanov,“ povedal pre nhl.com.
Washington za dva dni zdolal oba newyorské kluby, v noci na nedeľu vyhral nad Islanders 4:2.
Rangers nenadviazali na predchádzajúce vysoké výhry v Buffale (4:0) a Pittsburghu (6:1), v ktorých strelili dokopy desať gólov.
„Myslím si, že sme boli aktívni, hrali sme dobre v ofenzíve a po väčšinu zápasu sme boli lepší,“ povedal útočník J.T. Miller. Mika Zibanejad pochválil brankára hostí, ktorý pri jeho dvoch šanciach predviedol skvelé zákroky.
Najmä ten v úvode druhej tretiny, keď zmaril jeho strelu z prvej po krížnej prihrávke od Artemija Panarina. „Som si istý a môžem povedať, že premením osem z desiatich, alebo aj deväť z desiatich takýchto šancí. On však predviedol ten zákrok. Bol to dobrý zákrok,“ povedal.
