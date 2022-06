Fanúšik Rangers brutálne knokautoval fanúšika Tampy. Dostal doživotný trest

Stalo sa to v útrobách štadióna, kadiaľ voľne prechádzajú fanúšikovia. Celý čin bol nahratý na video, čo pomohlo s dolapením páchateľa.

NEW YORK. V noci zo štvrtka na piatok sa v Madison Square Garden odohrala násilná scéna. Fanúšik New Yorku Rangers brutálne knokautoval fanúšika Tampy Bay Lightning.

Anastasio dostal doživotný zákaz vstupu do domácej arény New Yorku Rangers.

"(Vo štvrtok večer) došlo v závere zápasu k odpornému útoku na fanúšika Tampy Bay, po ktorom nasledoval druhý útok na osobu, ktorá odvážne zasiahla," píše sa vo vyhlásení Madison Square Garden.

"Najskôr sme zabezpečili, aby sa obetiam dostalo náležitej lekárskej starostlivosti, a následne sme poskytli podporu zo strany nášho tímu služieb pre hostí. Nemenej dôležité je, že plne spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní, keďže v súčasnosti ide o trestný čin.

Všetci ľudia, nehľadiac na to, komu fandia, by sa mali v našej aréne cítiť bezpečne. To bude navždy našou zásadou."