New Jersey Devils přivítají v noci na sobotu na svém ledě New York Islanders. A to ne ve zrovna ideálním herním rozpoložení. Po velmi dobrém vstupu do sezony, kdy i s pražskými zápasy proti Buffalu vybojovali Ďáblové čtyři výhry z pěti zápasů, šla jejich výkonnost dolů. Přestalo se dařit v obraně a ani poměrně vysoký počet vstřelených branek moc nepomáhá. Za všechno lze zmínit porážky 5:6 s Washingtonem, 5:8 s Tampou či 3:5 s Detroitem. New Jersey prohrálo čtyři z posledních pěti zápasů.



Islanders ani zdaleka nemají odehráno tolik zápasů, nicméně jejich bilance není o moc lepší. Z šesti zápasů vydolovali jen dvě vítězství a ke spokojenosti mají hodně daleko. Navíc je rozhodně musí strašit, že v minulé sezoně vyhráli jen jeden ze čtyř vzájemných zápasů proti Devils. Na druhou stranu, forma domácích je momentálně špatná, čehož se hosté budou snažit využít.