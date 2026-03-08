Súboj favoritov na zisk Stanleyho pohára rozhodli až nájazdy. Colorado navýšilo náskok

NHL - základná časť
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3:2 pp a sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 33. MacKinnon (Kadri), 53. Roy (Kulak, Kiviranta), rozh. nájazd MacKinnon - 45. Kaprizov (Q. Hughes, Eriksson Ek), 48. Sturm (Faber)
Brankári: Wedgewood - Wallstedt, strely na bránku: 36:34
Hokejisti Colorada Avalanche zvíťazili v nedeľnom domácom zápase NHL nad Minnesotou Wild 3:2 po samostatných nájazdoch.
Rozhodujúci nájazd premenil vo štvrtej sérii Nathan MacKinnon, ktorý v 33. minúte otvoril aj skóre stretnutia. Prvý gól v drese Avalanche po výmene z Toronta strelil útočníkNicolas Roy.
VIDEO: Samostatné nájazdy v zápase Colorado - Minnesota
Colorado slávilo piaty triumf v rade a upevnilo si postavenie na čele Západnej konferencie i celej NHL, Minnesota zostáva v Centrálnej divízii na treťom mieste.
