Súboj favoritov na zisk Stanleyho pohára rozhodli až nájazdy. Colorado navýšilo náskok

Nathan MacKinnon v zápase proti Minnesote.
Nathan MacKinnon v zápase proti Minnesote. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. mar 2026 o 22:08
Rozhodujúci nájazd premenil vo štvrtej sérii Nathan MacKinnon.

NHL - základná časť

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3:2 pp a sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 33. MacKinnon (Kadri), 53. Roy (Kulak, Kiviranta), rozh. nájazd MacKinnon - 45. Kaprizov (Q. Hughes, Eriksson Ek), 48. Sturm (Faber)

Brankári: Wedgewood - Wallstedt, strely na bránku: 36:34

Hokejisti Colorada Avalanche zvíťazili v nedeľnom domácom zápase NHL nad Minnesotou Wild 3:2 po samostatných nájazdoch.

Rozhodujúci nájazd premenil vo štvrtej sérii Nathan MacKinnon, ktorý v 33. minúte otvoril aj skóre stretnutia. Prvý gól v drese Avalanche po výmene z Toronta strelil útočníkNicolas Roy.

VIDEO: Samostatné nájazdy v zápase Colorado - Minnesota

Colorado slávilo piaty triumf v rade a upevnilo si postavenie na čele Západnej konferencie i celej NHL, Minnesota zostáva v Centrálnej divízii na treťom mieste.

dnes 22:08
