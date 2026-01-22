Nemcovi sa otvárajú dvere dokorán. Devils prišli o najproduktívnejšieho obrancu

Hokejisti New Jersey sa v NHL musia nejaký čas zaobísť bez obrancu Lukea Hughesa. Vedenie Devils zapísalo kľúčového člena defenzívy pre ťažkosti s ramenom na listinu dlhodobo zranených hráčov. Informoval o tom klub na webe.
Dvadsaťšesťročný Hughes sa zranil v druhej tretine pondelňajšieho zápasu v Calgary pri súboji s útočníkom Justinom Kirklandom o puk v blízkosti hradenia. Do ďalšieho zápasu na ľade Edmontonu už nezasiahol.
Zatiaľ nie je zrejmé, aká dlhá nútená pauza amerického obrancu čaká. "Bude to na dlhší čas," povedal ohľadom jeho stavu kouč Sheldon Keefe.
Jeho slová potvrdil aj následný krok Devils, keďže hokejista, ktorého klub zapíše medzi dlhodobo zranených hráčov, musí podľa pravidiel vynechať aspoň desať zápasov a chýbať aspoň 24 dní.
Štvrtý hráč draftu z roku 2021 odohral v tejto sezóne 49 stretnutí s bilanciou 26 bodov za päť gólov a 21 asistencií, čo robí z Hughesa najproduktívnejšieho beka mužstva. S priemerom vyše 23 odohraných minút za zápas je tiež herne najvyťaženejším hráčom Devils.
Celkovo má Hughes v NHL na konte vrátane play-off 208 zápasov a 121 bodov (22 + 99).
Devils namiesto neho povolali do prvého tímu iného beka Coltona Whitea z AHL.
