Kanadsko-americká NHL bude pokračovať aj počas noci zo stredy na štvrtok. V našom textovom prenose si priblížime meranie síl medzi New Jersey Devils a Bostonom Bruins.



New Jersey Devils sa ocitá v neľahkej situácii. Diablom ušiel začiatok ročníka a pomaly, avšak pomaly, ale isto sa začínajú dostávať do hernej pohody. Prvé štarty v profilige si pripisuje Šimon Nemec, ktorý by nemal chýbať ani v tomto stretnutí.



Boston Bruins pokračuje prakticky tam, kde aj ukončil minuloročnú základnú časť. Medvede vedú vo Východnej konferencii a patria k najlepším tímom v celej súťaži. Jednoznačným lídrom je David Pastrňák.