Tatar s Nemcom sa tešia aj v druhom zápase v Prahe, New Jersey rozhodlo v tretej tretine

Tomáš Tatar, útočník New Jersey: "Bolo to úplne super, od momentu, keď sme prišli do Prahy, stmelili kolektív a napokon vyhrali oba zápasy a získali štyri body. Podali sme skvelý tímový výkon, sme nesmierne šťastní. Určite sú takéto zápasy výnimočné, užili sme si to, Praha nás pohostila veľmi krásne. Verím, že NHL zorganizuje viac takýchto zápasov. Druhý duel bol trochu tvrdší, hľadali sme energiu, po druhej tretine bolo 1:1, no stále sme stupňovali tlak. Sám som mal šance, bohužiaľ to tam nepadlo. Som rád, že sme zvíťazili."

Šimon Nemec, obranca New Jersey: "Bolo to dnes vyrovnanejšie ako včera, ale som rád, že sme zvíťazili. Nebolo to ľahké, ale napokon sme to zlomili. Ja som mal viac defenzívnych úloh, som radšej v inej pozícii, ale viem, že mi to pomôže."