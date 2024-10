ONLINE: New Jersey Devils - Buffalo Sabres dnes, NHL LIVE (2. kolo, Praha)

Zámořská NHL v Praze Ostrý start sezóny nejlepší hokejové ligy na světě, a sice NHL se v České republice hraje popáté. Poprvé to bylo v roce 2008, kdy v Praze sehrály dva zápasy kluby New York Rangers a Tampa Bay Lightning . O dva roky později se tu pak ukázali hráči Boston Bruins a Phoenix Coyotes . Následoval rok 2019 a jeden zápas mezi Philadelphií Flyers a Chicagem Blackhawks . Před dvěma lety, jak už bylo zmíněno, zde dvakrát proti sobě nastoupily týmy San Jose Sharks a Nashville Predators .

Buffalo Sabres Také hráči Buffala sehráli sedm přípravných utkání a hned šestkrát se radovali z výhry a jednou pak prohráli. Před odletem do Evropy zvítězili dvakrát nad Pittsburghem, Columbusem. Poté se už přemístili do Evropy a další zámořské zápasy pak sehráli ostatní hráči, kteří zůstali ve Spojených státech. Ti pak prohráli Columbusem a naopak vyhráli nad Detroitem a Ottawou. V minulém týdnu se Buffalo představilo v německém Mnichově, kde vyzvali místní tým Red Bull. Sabres ukázali velkou kvalitu a úspěšnou přípravu a Mnichov porazili 5:0. Nyní už jsou v Praze a vyhlížejí první duel sezóny a stejně jako Ďáblové prahnou po dvou výhrách. Brankáři: James Reimer, Ukko-Pekka Luukkonen Obránci: Henri Jokiharju, Jacob Bryson, Bowen Byram, Owen Power, Rasmus Dahlin, Dennis Gilbert, Mattias Samuelsson, Connor Clifton Útočníci: Jiří Kulich, Lukáš Rousek, Beck Malenstyn, Nicolas Aube-Kubel, Peyton Krebs, Zach Benson, Ryan McLeod, Jack Quinn, Dylan Cozens, John Peterka, Jordan Greenway, Alex Tuch, Tage Thompson, Jason Zucker, Sam Lafferty

