Na Spiši zostáva skúsený obranca. Podarilo sa nám takmer nemožné, vraví Rapáč

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Litovský hokejový obranca Nerijus Ališauskas podpísal novú ročnú zmluvu s extraligovým klubom HK Spišská Nová Ves.

Ališauskas pôsobí v drese "Rysov" od augusta minulého roka. Skúsený 32-ročný hokejista odohral v sezóne 26 zápasov, v ktorých vsietil gól a pridal 8 asistencií.

"Sme veľmi radi, že sa nám podarilo takmer nemožné, a to udržať "Aliho" v našom klube aj na tretiu sezónu. Je to vizitka výbornej práce všetkých ľudí v klube, a takisto aj fanúšikov. Pre mňa osobne to bola jedna z priorít.