MacKinnon zobral Stanley Cup domov, primátor mu chcel dať kľúče od mesta

HALIFAX. Útočník Colorada Avalanche oslávil svoj deň so Stanley Cupom v jeho rodnom meste Halifax. Najprv navštívil dom, z ktorého pochádza a fotil sa aj s prvou bránkou, ktorú používal ako dieťa. "Byť naspäť v dome, v ktorom som vyrástol, je skvelé. Celé sa to vracia späť, všetky tie spomienky, všetka ťažká práca, ktorú sme do toho dali" hovoril MacKinnon. "Rodina je veľmi dôležitá a bez nich by som tu nebol."

Líder "lavín" priniesol pohár aj ľuďom do ulíc Halifaxu. Oslavná promenáda začala pri Scotiabank Centre, kde má center aj vlastnú nástennú maľbu.

V tejto budove hral v juniorských rokoch za klub Halifax Mooseheads v lige QMJHL, ktorú sa mu v roku 2013 podarilo aj vyhrať. Získal aj Memorial Cup a stal sa najužitočnejším hráčom turnaja.

"Bol to šialený deň," hodnotil hviezdny hokejista. "Neočakával som, že to bude takéto. Je to neuveriteľné. Som hrdý na to, že môžem byť odtiaľ. Je pre mňa česť, že som tu mohol doniesť Stanley Cup." Primátor mesta Halifax Mike Savage dokonca pomenoval 20. august dňom Nathana MacKinnona: "Ak by som mal kľúč od mesta, dal by som mu ho, ale mám len kľúče od auta a to potrebujem, aby som sa dostal domov," vtipkoval Savage.

Nathan MacKinnon oslavuje víťazstvo Stanley Cupu vo svojom rodisku. (Autor: SITA/AP)