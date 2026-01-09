Slafkovský si predĺžil hokejové Vianoce. Skóruje, aj keď puk nie je v bránke

Tento článok vznikol v spolupráci s FutbalTour, športovou cestovnou kanceláriou, vďaka ktorej zažijete NHL naživo.
Juraj Slafkovský je štvrtú sezónu hráčom Montrealu Canadiens. Momentálne prežíva azda svoje najlepšie obdobie v NHL a Sportnet je pri tom. Priamo z Montrealu prinesieme pohľad do zákulia klubu, bezprostredné reakcie hráčov či fanúšikov a postrehy expertov.
Domáce zápasy Montrealu Canadiens v hale Bell Centre pripomínajú v týchto dňoch veľké hokejové prázdniny. Klub organizuje „Family week", v preklade Rodinný týždeň. Na štadión majú otvorené dvere predovšetkým rodičia s deťmi.
Tribúny aj útroby mohutnej arény sú plné malých a mladých fanúšikov. Každý z nich chce vidieť aspoň na chvíľu svoj idol zblízka.
S týmto cieľom prišiel do Bell Centre aj malý Carson, veľký fanúšik Juraja Slafkovského. Ochotne zapózuje v drese s číslom 20 na chrbte.
„Páči sa mi spôsob, akým hrá, jeho nasadenie a to, že strieľa góly," hovorí.
Pri otázke, či by chcel byť raz ako slovenský hokejista, pohotovo prikývne. A niet sa čomu čudovať.
Od 20. decembra je Juraj Slafkovský štvrtým najproduktívnejším hráčom celej NHL a jednou z ústredných postáv Montrealu.
Nielen malého fanúšika potešil aj v zápase Montrealu proti Floride. Pri víťazstve 6:2 sa podieľal na dvoch góloch – najskôr asistoval, v závere zápasu skóroval.
Zaujal už spôsobom gólovej prihrávky. Na hokejku Olivera Kapanena poslal puk kuriózne korčuľou - ľavačkou - akoby bol skúsený futbalista, nie hokejový krídelník.
„Hokejkou som nemohol zahrať, tak som využil nohu," smial sa po zápase.
Ešte zvláštnejší moment prišiel dve minúty pred koncom. Florida v hre o všetko odvolala brankára, Slafkovský sa však dostal k vyhodenému puku a zamieril na prázdnu bránku.
Tesne pred zakončením mu však hráč súpera zlomil hokejku, puk putoval mimo bránky a slovenský útočník so zdvihnutými rukami nechápavo sledoval rozhodcov.
Tí neváhali. Po nedovolenom zákroku ukázali na stred – gól platil, aj keď puk neprešiel bránkovú čiaru.
„Ani som nevystrelil, ale rátam každý gól," dodal Slafkovský.
Hokejisti Montrealu na začiatku januára po návrate z dlhého tripu po Spojených štátoch prežívajú druhé Vianoce a nadšeným fanúšikom rozdávajú darčeky. Proti Calgary ich zabalili štyri, o deň neskôr dokonca šesť.
Na kanadského Santa Clausa sa zahral aj Slafkovský. Ešte pred začiatkom stretnutia podpísal slovenským fanúšikom dres.
Prvé domáce zápasy po Novom roku v Bell Centre vyzerajú ako hokejová fiesta. Tribúnami sa valia mexické vlny, fanúšikovia vstávajú zo sedadiel, spievajú a tancujú.
Atmosféra na štadióne pohltí každého, aj hráčov. Hokejisti si už druhý deň pochvaľujú, že sú konečne doma. A pozitívnu vlnu emócií si užíva aj tréner Martin St. Louis.
„Mám pocit, že sme si tú atmosféru zaslúžili. Vychutnal som si ju naplno. Je to výnimočné a dúfam, že takýchto večerov bude oveľa viac. Neberieme to ako samozrejmosť, vieme, že si to musíme odpracovať. A dnes sme to aj urobili," povedal.
Odmenou za dobre odvedenú prácu je pre Canadiens prvé miesto v Atlantickej divízii a bilancia sedem výhier z posledných desiatich zápasov.
V polovici sezóny má Montreal 56 bodov, v ligovej tabuľke mu patrí 5. miesto. Pohľad, ktorý fanúšikovia roky nevideli.
Ešte v sezóne 2022/23 im v rovnakej fáze ročníka patrila 26. pozícia so ziskom 39 bodov. Každým odohraným zápasom sa mužstvo zlepšuje a rastie.
Ešte viac než postavenie v tabuľke však celú komunitu Canadiens teší, že veci v najhokejovejšom meste sveta sa hýbu správnym smerom. A to je dôvod na oslavu.
