ONLINE: Montreal Canadiens - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský, Šimon Nemec)

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a New Jersey Devils dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V stretnutí proti sebe nastúpia dvaja slovenskí reprezentanti. V drese domácich sa predstaví útočník Juraj Slafkovský, za hostí nastúpi obranca Šimon Nemec.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - New Jersey Devils dnes (hokej, NHL, základná časť, Šimon Nemec, Juraj Slafkovský, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
06.04.2026 o 01:00
Montreal
0:3
(0:1, 0:1, 0:1)
60' minúta
Ukončený
NJ Devils
Prehľad
Góly a asistencie: 11. Meier (J. Hughes), 39. Glass, 57. C. Brown (J. Hughes, Bratt). Rozhodca: Beach, Hanson – Cherrey, Barton.
New Jersey Devils zdolalo v dnešnom zápase NHL Montreal Canadiens 3:0. K víťazstvu ich doviedol najmä skvelý výkon brankára Jakoba Markstroma. Slováci Juraj Slafkovský a Šimon Nemec v zápase nebodovali.
Montreal Canadiens – New Jersey Devils 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly a asistencie: 11. Meier (J. Hughes), 39. Glass, 57. C. Brown (J. Hughes, Bratt). Rozhodca: Beach, Hanson – Cherrey, Barton. Vylúčenie: 4:5. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:3.
Koniec zápasu.
59:07
Zakázané uvoľnenie zo strany Devils.
57:58
Devils dostali puk z pásma, no odkrytú bránku neohrozili.
57:01
Montreal to opäť skúsi bze brankára.
56:35
Devils dali gól!
New Jersey rozhoduje tento zápas, keď sa do prázdnej bránky presadzuje CONNOR BROWN.
Asistencie: J. Hughes, Bratt
56:25
Montreal to skúsi bez brankára.
55:29
Mercerova strela od modrej bola zblokovaná.
55:00
Hostia v plnom počte.
54:27
Devils sa oslobodzujú a získavajú cenné sekundy.
53:35
Delovku Slafkovského zachytili hráči hostí.
53:00
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Josh Anderson – 10 min. osobný trest, hrubosť.
Vylúčenie v tíme New Jersey Devils:
Brenden Dillon – 10 min. osobný trest + 2 min., hrubosť.
53:00
Na ľade sa strhla bitka medzi Dillonom a Andersonom.
51:55
Ofsajd Montrealu pri prieniku do pásma.
51:35
Kapanenovi nevyšla strla po vhadzovaní.
51:22
Markstrom kryje puk a dovolí svojim spoluhráčom vystriedať.
50:20
Na druhej strane hrozil Caufield, ale ani táto strela neskončila v sieti.
50:12
Fowler vychytal strelu Hughesa.
49:08
Guhle strieľal po kombinácii domácich, ale mieril priamo na prirpaveného Markstroma.
48:11
Hostia v plnom počte.
48:05
Gallagher skúsil prekvapiť Markstroma z uhla, no neúspešne.
47:07
Devils sa oslobodzujú a striedajú.
46:16
Suzuki pálil hneď po vhadzovaní, ale na prirpaveného Markstroma.
46:11
Vylúčenie v tíme New Jersey Devils:
Dougie Hamilton – 2 min., podrazenie.
45:01
Markstrom si poradil aj s delovkou Strubleho od modrej,
44:33
Caufieldova strela z diaľky nenarobila Markstromovi problémy.
44:11
Zakázané uvoľnenie zo strany New Jersey.
42:50
Hostia v plnom počte.
42:40
Devils sa dostali do prečíslenia v oslabení, ale strela Mercera mierila vedľa.
42:16
Strela Demidova bola zblokovaná na ochrannú sieť.
41:16
Strela Suzkiho z pravého kruhu skončila na zadnom mantineli.
40:54
Devils na úvod oslabovky posielajú puk cez všetky čiary.
40:50
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Josh Anderson – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme New Jersey Devils:
Luke Hughes – 2 min., krosček + 2 min., hrubosť,
Johnathan Kovacevic – 10 min. osobný trest, hrubosť.
40:50
Na ľade sa strhla roztržka medzi viacerými hráčmi oboch tímov.
40:26
Strela Hischiera z otočky nenarobila Fowlerovi problémy.
40:09
Markstrom tečoval puk mimo hraciu plochu.
40:01
Úvodné buly tretej tretiny vyhrali hráči Montrealu.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 2:54.
V druhej tretine New Jersey navýšilo vedenie nad Montrealom na 2:0.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
38:29
Fowler prerušuje hru po nahodení Meiera.
38:12
Devils dali gól!
New Jersey z ničoho nič zvyšuje na 2:0, keď sa po peknej individuálnej akcii presadzuje CODY GLASS.
36:22
Fowler kryje nahodený puk od Meiera.
35:46
Zakázané uvoľnenie zo strany Devils,
30:27
Domáci v plnom počte.
28:27
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Lane Hutson – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
28:18
Hostia v plnom počte.
26:18
Vylúčenie v tíme New Jersey Devils:
Brian Halonen – 2 min., držanie.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 2:01.
New Jersey Devils vedú po prvej tretine nad Montrealom Canadiens po zásahu Meiera 1:0.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:00
Danault poslal nepríjemnú strelu z ľavého kruhu, ktorá skončila na konštrukcii bránky.
18:35
Guhleho strela od modrej bola zblokovaná na ochrannú sieť.
17:42
Brattovu strelu vyrazil Fowler do rohu klziska.
17:13
Jack Hughes zakončoval zblízka, ale jeho pokus mieril tesne vedľa.
16:03
Markstrom si poradil aj so strelou Guhleho od modrej.
13:30
Bolducov pokus nenarobil problémy brankárovi hostí.
12:40
Delovka Šimona Nemca skončila tesne vedľa.
11:30
Xhekaj pálil na dvakrát, no ani raz presne.
10:47
Devils dali gól!
New Jersey síce presilovku nevyužilo, no do vedenia ide krátko na to, keď osamotený puk v bránkovisku dorazil do siete TIMO MEIER.
Asistencie: J. Hughes,
10:37
Domáci v plnom počte.
10:33
Zlá rozohrávka Devils darovala ďalšiu príležitosť Montrealu, no Markstrom si pripísal úspešný zákrok.
10:23
Montreal sa opäť oslobodzuje.
10:01
Hischier pálil zblízka, ale Fowlera neprekvapil.
09:36
Strela Lukea Hughesa bola zblokovaná vedľa.
09:03
Strela Jacka Hughesa nenarobila Fowlerovi problémy.
08:44
Matheson na úvod oslabovky dostáva puk až ku Markstromovi.
08:37
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Kaiden Guhle – 2 min., podrazenie.
08:29
Slafkovský dostal puk do medzikružia, no hostia ho nepustili do zakončenia.
08:10
Dobson pálil od modrej, ale nepresne.
07:02
Danault si korčuľoval do pásma, ale nedosiahol na prihrávku pred Markstromovu bránku.
06:42
Kovacevic opäť pálil od modrej, no znova nemieril presne.
04:09
Slafkovský zblokoval strelu hostí od modrej.
04:03
Brown sa dostal k odrazenému puku, no ani na dvakrát neprekonal Fowlera.
03:38
Zlá rozohrávka hostí darovala puk domácim, ale Markstrom si pripísal úspešný zákrok.
02:04
Ofsajd domácich pri prieniku do pásma.
01:04
Na druhej strane pálil Suzuki, no nepresne.
00:52
Kovacevicova strela od modrej bola zblokovaná.
00:01
Úvodné buly zápasu patrilo hokejistom New Jersey.
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Montreal Canadiens: J. Fowler (Dobeš) – Matheson, Dobson, Guhle, A. Xhekaj, Struble, L. Hutson – Caufield, Suzuki, Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Veleno, Danault, Gallagher.
Tréner: Martin St. Louis
New Jersey Devils: Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Kovacevic, Dillon, Nemec – Meier, Hischier, Mercer – Bratt, J. Hughes, C. Brown – Hämeenaho, Glass, Bjugstad – Cotter, McLaughlin, Halonen.
Tréner: Sheldon Keefe
Rozhodca: Beach, Hanson – Cherrey, Barton.
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu NHL medzi Montreal Canadiens a New Jersey Devils.
Montreal našiel v uplynulých týždňoch skvelú fornu, keď sa posunul v tabuľke Východnej konferencie na 4. miesto a pred začiatkom play off, ktoré by ich nemalo minúť, by sa chceli ešte vylepšiť.
New Jersey nemá najhoršiu formu, no u Devils je problémom bodová strata, ktorú majú na postupové priečky. Tím, v ktorom pôsobí aj Šimon Nemec, bude na účasť v play off potrebovať kolaps niektorého z horúcich kandidátov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
