Regendu by mali kluby NHL vyskúšať, myslí si novinár. Jeho kolega ho v San Jose nevidí

Prvý júlový deň pre kluby NHL znamená možnosť dohodnúť si zmluvy s voľnými hráčmi bez kontraktu.
Expert na pokročilé štatistiky Dom Luszczyszyn z magazínu TheAthletic si myslí, že zaujímavým menom na trhu je aj Pavol Regenda.
„Mám pocit, že na ňom niečo bude. Za nízku cenu sa podľa mňa oplatí ho vyskúšať,“ písal vo svojom článku o slovenskom útočníkovi.
Luszczyszyn sa pokúsil vybrať desať hráčov, ktorých prínos by pre kluby NHL mohol byť väčší ako cena, ktorú sa očakáva, že za nich zaplatia.
V zozname figurujú aj mená ako Mason Marchment, Viktor Arvidsson, John Carlson či Patrik Laine.
Objavuje sa v ňom však aj slovenský útočník, ktorý má za sebou z hľadiska produktivity svoj najlepší ročník v NHL.
Je to však ťažké s niečím porovnávať, keďže v profilige odohral dohromady len 43 duelov.
24 z nich prišlo v uplynulej sezóne. Získal v nich desať bodov, z čoho deväť bolo gólov.
Hetrik a výborné štatistiky
K prvému tímu San Jose sa z farmy pridal až v decembri a šance sa chopil okamžite.
Skóroval v prvých dvoch dueloch, ale potom cestoval naspäť do AHL.
Vrátil sa na prelome rokov a opäť exceloval. Proti Tampe sa blysol hetrikom, pričom na ľade strávil len niečo vyše deviatich minút. V prvých piatich zápasoch v NHL dal šesť gólov.
Ťažil najmä z dobrej práce pred bránou a príležitosť dostával aj v prvej presilovke po boku hviezdneho Celebriniho.
„Nikdy nie je jednoduché staviť na hráča, ktorý má za sebou takú malú vzorku zápasov. Je ťažké rozoznať, čo je reálne a čo fake – deväť gólov nedraftovaného 26-ročného hráča v 24 duelov väčšinou kričí tým, že to nebude reálne,“ písal Luszczyszyn, ale pokračoval:
„Avšak Regendove pokročilé štatistiky ukazujú, že na tom možno niečo bude.“
Rodák z Michaloviec dal v hre 5 na 5 v priemere 1,1 gólu a vytvoril si 0,92 očakávaných gólov na 60 odohraných minút. To ho radí na úroveň Macklina Celebriniho.
Samozrejme, pre veľkosť vzorky sa to nedá porovnávať, ale ukazuje to na fakt, že Regenda bol vo svojom obmedzenom čase na ľade efektívny. Gólom skončilo až 21,4 percent jeho striel.
Strelil deväť gólov, pričom si vytvoril 6,7 očakávaných gólov.
Pozitívny bol aj jeho vplyv na tímovú hru. V pomere očakávaných gólov dosiahol 52,4 percent, čo ho v klube radilo na druhé miesto medzi útočníkmi.
Klubový expert jeho návrat nevidí reálne
Ani jeho vysoká efektivita a solídne štatistiky mu však nezaručili trvalé miesto v zostave Sharks a mnoho zápasov sledoval len z tribúny.
„Pre hokejistu nie je zábavné, keď nehrá. Bol som v zložitej situácii. Vedenie aj tréneri chcú vyhrávať zápasy, skladajú čo najlepšie formácie a najlepšiu zostavu a často sa rozhodli, že ma do nej nezaradia. Asi musím pracovať ešte tvrdšie a byť lepší.
Myslím si, že pri skladaní zostavy majú hráčov, ktorým veria, a pravdepodobne aj takých, o ktorých si myslia, že podávajú lepšie výkony než ja,“ hodnotil Regenda svoju situáciu po konci základnej časti pre portál sanjosehockeynow.com.
Okrem 24 štartov v NHL si v ročníku zapísal aj 28 zápasov v AHL, kde získal 12 bodov (4+8). Slovensko reprezentoval na zimných olympijských hrách. V šiestich dueloch mal päť bodov.
Kluboví experti však jeho budúcnosť v blízkosti San Francisca nevidia.
„Vyzerá to tak, že najlepšie bude, ak sa cesty Regendu a San Jose rozídu,“ písal o ňom ďalší novinár z TheAthletic Eric Stephens, ktorý ho v zozname hokejistov klubu zaradil do kategórie hráčov, ktorých návrat si vie len ťažko predstaviť.
Chcel by hrať so Celebrinim
Regenda sa však sám vyjadril, že by chcel získať jednocestnú zmluvu a ostať v NHL.
Najradšej by ani nemenil lokalitu a rád by si zahral po boku jedného z najväčších talentov súčasného hokeja – Macklina Celebriniho.
„Je to nový Crosby. Aj preto by som chcel veľmi rád zostať v San Jose, lebo v tíme vidím veľký potenciál. Sledujem, ako okolo Macklina budujú silný tím. Som presvedčený, že v budúcnosti to dotiahne až k zisku Stanley Cupu,“ povedal v rozhovore pre Denník Šport.
Ak by kontrakt so San Jose nevyšiel, Regenda bude podľa vlastných slov otvorený aj ponukám od iných klubov.
Jeho štatistiky sú pozitívne aj podľa portálu HockeyStatCards. Ten mu vykazuje „game score“ (zápasové skóre, ktoré zohľadňuje viacero aspektov jeho výkonu) 0,72, čo je lepšie ako u 76 percent hráčov NHL.
Kladné čísla však mali najmä jeho zápasy zo začiatku sezóny, potom sa to zhoršilo.
Celkovo bol pozitívny najmä jeho ofenzívny prínos, ale nezaostal ani v hre smerom dozadu. Dobrou vizitkou je aj to, že dobré výkony predvádzal aj napriek tomu, že kvalita jeho súperov podľa štatistík prevyšovala kvalitu jeho spoluhráčov.
Jeho najčastejším súperom bol bek Edmontonu, Darnell Nurse. Na ôsmom mieste medzi útočníkmi, proti ktorým hral, bol Leon Draisaitl, na trinástom McDavid.
Regenda sa chce v lete poctivo pripravovať, aby si predĺžil svoju zámorskú kariéru. To, v akej organizácii bude nastupovať, môže (ale nemusí) byť známe už začiatkom júla.