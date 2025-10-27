Fehérváry prišiel o jedného z trénerov. NHL ho suspendovala, Washington prepustil

Mitch Love
Mitch Love (Autor: X/The Icebreaker)
SITA|27. okt 2025 o 13:57
Údajne je obvinený z domáceho násilia.

BRATISLAVA. Hokejový klub v zámorskej NHL Washington Capitals prepustil asistenta trénera Mitcha Lovea po vyšetrovaní jeho osobného správania. Viaceré správy naznačujú, že by malo ísť o obvineniami z domáceho násilia.

Rozhodnutie o jeho uvoľnení z funkcie prišlo po tom, čo ho profiliga suspendovala na celú sezónu 2025/26.

Obeť mala údajne nahlásiť celú situáciu NHL, keď sa v lete uchádzal o pozíciu hlavného kouča - v Seattli Kraken a Pittsburghu Penguins.

V príspevku na sociálnych sieťach, Capitals uviedli, že "organizácia je odhodlaná dodržiavať najvyššie štandardy správania a zodpovednosti".

Love sa pripojil ku klubu z hlavného mesta USA v júni 2023 ako asistent trénera Spencera Carberyho. Pracoval s obrancami tímu.

NHL vo vyhlásení uviedla: "Po dôkladnom vyšetrovaní bol Mitch Love suspendovaný do konca sezóny 2025/26 za správanie poškodzujúce ligu. Love bude mať nárok požiadať o opätovné prijatie do ligy na sezónu 2026/27 za určitých podmienok."

NHL nezverejnila výsledky svojho vyšetrovania, ktoré sa začalo v júni. Podrobnosti o dôkazoch proti Loveovi neboli zverejnené. V klube chýbal od konca uplynulého ročníka v máji.

NHL

