Slováci zakončili turnaj Tichou nocou s fanúšikmi. Šatan: Budujeme víťaznú mentalitu

Oproti predošlým dvom ročníkom tohto podujatia boli výsledky omnoho tesnejšie, no mužstvo Craiga Ramsayho v Poprade proti Nórom a Lotyšom potvrdilo papierové predpoklady.

POPRAD. Slovenskí hokejisti potvrdili formu a do tretice sa tešili z trofeje pre víťaza domáceho Vianočného Kaufland Cupu .

Samozrejme, aj keď ten turnaj je len medzisezónny a možno neznamená veľa, potešia víťazstvá. Pre chlapcov je dobré, keď sú ligové alebo reprezentačné zápasy náročné. Samozrejme, vždy je to lepší pocit ísť domov s tým víťazstvom."

Pokračovalo to na Nemeckom pohári a aj na tomto Kaufland Cupe. Verím, že chlapci sériu natiahnu čo najdlhšie," uviedol Šatan a nadviazal: "Verím, že budujeme nejakú víťaznú mentalitu. Chalani si zvykajú na to, že bojujeme o každý zápas a o víťazstvo.

Najdôležitejší turnaj pre nás bola olympijská kvalifikácia, odohrali sme ju s tromi víťazstvami a tam sa nám to podarilo rozbehnúť.

"Samozrejme, my sa tešíme, pretože nie každá sezóna sa odvíja takto víťazne. Z pohľadu výsledkov je výnimočná a veľmi sa z toho tešíme.

Tieto obidva zápasy v Poprade ukázali, že tímy boli pripravené a srdnaté. Stretnutia boli veľmi tesné, museli sme si to víťazstvo vyslovene zaslúžiť a oddrieť," zdôraznil šéf SZĽH.

"Súperi doniesli kvalitnejšie tímy, ako to bolo minulý rok. Vtedy sme turnaj vyhrali s väčším rozdielom a podľa výsledkov to vyzeralo ľahšie.

Mužstvo vedené kanadským koučom zdolalo najprv Nórov 3:1 a proti Lotyšom to bolo ešte tesnejšie (2:1).

Slovenskí reprezentanti si celkovo pripísali štyri triumfy so skóre 24:1. Pod Tatrami nadviazali na víťazstvá, ale tímy o výsledok bojovali do poslednej sekundy.

Národný tím sa vrátil do Popradu po takmer piatich rokoch. Hráči najprv v stredu potešili 2464 prítomných divákov triumfom nad severanmi. V piatok prišlo Ramsayho zverencov podporiť vypredané hľadisko (4332 fanúšikov).

V extralige je veľa takýchto mladých šikovných hráčov a chceli by sme im dať šancu. Možno práve vo februárovom dvojzápase s Nemeckom."

Poviem, že približne do 25 rokov a dá nám to príležitosť otestovať mnoho aj mladších hokejistov, ktorých sme doteraz v reprezentácii nevideli.

Podľa Šatana splnilo očakávania viacero hráčov, vrátane nováčika v tíme obrancu Olivera Turana: "Možno ich vyskúšame aj na ďalšej akcii, ktorú máme vo februári. Na nej by sme chceli mať mladšie mužstvo.

"Očakávali sme, že v piatok bude vypredané. V strede týždňa to bolo ťažšie. Sme radi, že sme hrali na inom mieste. Predošlé dva roky sa hral Kaufland Cup v Bratislave.

Chceme trošku aj cestovať po Slovensku a dať príležitosť aj fanúšikom z iných miest. Tentokrát to bolo v Poprade, kde ľudia mohli vidieť reprezentáciu.

Bol tam pekný záver s koledou (Tichá noc) na konci a so zhasnutými svetlami. Myslím si, že ľudia išli domov spokojní," povedal Šatan.

Prezident a generálny manažér SZĽH sa vyjadril aj k budúcnosti tohto turnaja:

"Niektorí súperi sú termínovo obsadení na niekoľko rokov. Veľa možností tam nie je. Mnoho tých kalendárov je dohodnutých na nejaký čas dopredu.

Myslím si, že to bude veľmi podobné aj v budúcom roku, no ešte to nie je zabezpečené." Podľa Šatana sa môže zmeniť formát turnaja, ale skôr očakáva jeho zachovanie.