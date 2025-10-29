Títo chlapci nikdy nemali v ruke drevenú hokejku. Gáborík spomínal v Amerike na slávne časy

ST. PAUL. Robert O. Naegele Jr. a Marián Gáborík. Čo majú tieto dve mená spoločné? Viac ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Prvý z nich to v hokeji dotiahol v 60. rokoch „len“ na hviezdneho brankára stredoškolského tímu, druhý patril na začiatku nového milénia k najlepším útočníkom v NHL.
Ich životy sa však predsa v jednom momente preťali. Robert O. Naegele zostal hokeju verný ako fanúšik. Po otcovi zdedil spoločnosť s billboardmi, zbohatol a peniaze investoval do firmy Rollerblade, ktorá vyrábala inline korčule.
Tie sa stali v 80. a 90. rokoch 20. storočia v Amerike veľmi populárne a Naegele zbohatol ešte viac. Keď sa v druhej polovici 90. rokoch usilovala skupinka hokejových nadšencov o návrat NHL do štátu Minneapolis, postavil sa na jej čelo a so svojim imaním zohral dôležitú úlohu pri vzniku nového klubu Minnesota Wild.
Robert O. Naegele Jr. sa stal prvých majiteľom hokejového klubu Minnesota Wild a Marián Gáborík zasa prvým hokejistom, ktorého si klub vybral v lete 2000 v drafte NHL.
Pre Gáboríka, ktorý v osemnástich rokoch už hokejovým umením prerástol slovenskú extraligu, to bola dobrá adresa.
Tínedžer z Trenčína sa nielenže stal okamžite hráčom prvého tímu, ale rýchlo získal status najväčšej hviezdy mužstva a dodnes ho považujú za hokejistu, ktorý zanechal v klube najvýraznejšiu stopu. Minnesota Wild si v týchto dňoch pripína 25. výročie vzniku a Gáborík nemôže pri tom chýbať. V utorok bol súčasťou špeciálneho večera.
Gáborík: Kaprizov ma raz prekoná
Historicky najlepší strelec tímu sa objavil na ľade spolu s ďalšími bývalými hráčmi Wild a vhodil úvodné buly zápasu v Grand Casino Arene medzi domácim mužstvom a Winnipegom Jets (3:4 pp).
Ešte predtým prečítal v domácej šatni aj úvodnú zostavu Wild a nezabudol svojich nasledovníkov upozorniť, aby na ľade zabrali.
VIDEO: Gáborík čítal zostavu Minnesoty
„Nemôžem uveriť, že prešlo už 25 rokov od premiérovej sezóny klubu. Je tu veľa známych tvárí a spomienok,“ uviedol Gáborík pre nhl.com.
„Minnesota má v mojom srdci výnimočné miesto, pretože som tu odštartoval kariéru v NHL a strávil som v klube deväť rokov. Našiel som si tu veľa priateľov, s ktorými som naďalej v kontakte.“
Gáborík je s 219 gólmi stále najlepší strelec v histórii klubu, na päty mu však šliape ruský kanonier Kirill Kaprizov, ktorý má na konte 191 presných zásahov v drese Wild.
Zatiaľ je v historickej gólovej tabuľke štvrtý, pred ním sú ešte aj Mikko Koivu (205) a Zach Parise (199). Kaprizova však zrejme čaká ešte dlhá kariéra v Minnesote, nedávno podpísal s vedením klubu rekordnú osemročnú zmluvu na celkovo 136 miliónov dolárov.
VIDEO: Gáborík hodil úvodné buly zápasu
„Podľa mňa tu raz prekoná všetky rekordy. Som presvedčený, že je presne tým hráčom, ktorého klub potreboval,“ povedal Gáborík na adresu Kaprizova.
Trenčiansky odchovanec si v debate s novinármi zaspomínal aj na začiatky v klube pod vedením trénera Jacquesa Lemaira.
„Vybrali si ma už ako trojku a veľa to pre mňa vtedy znamenalo. Klub bol nový, nemali sme žiadne superhviezdy a všetci vrátane mňa sme museli poriadne ´zamakať´,“ vravel Gáborík.
Prvý gól strelil s drevenou hokejkou
Gáborík strelil 6. októbra 2000 v premiérovom dueli Minnesoty s Anaheimom prvý gól nového klubu.
„Dal som ho drevenou hokejkou. Pochybujem, že niekto z dnešných hráčov Wild mal podobnú hokejku v ruke,“ s úsmevom spomínal Gáborík.
Minnesota s Gáboríkom dokázala už v tretej sezóne po svojom vzniku postúpiť do finále Západnej konferencie, v ktorom prehrala s Anaheimom Ducks.
Podceňovaný tím vtedy vyradil favorizovaný Vancouver Canucks či Colorado Avalanche, za ktoré hrali Joe Sakic či Peter Forsberg.
„Nikto nečakal, že sa dostaneme tak ďaleko. Verím, že fanúšikovia v Minnesote čoskoro zažijú niečo podobné, pretože na to play off mám neuveriteľné spomienky.“
Nevídaný kúsok sa Gáboríkovi podaril 20. decembra 2007. V domácom zápase proti New Yorku Rangers s výborným Švédom Henrikom Lundqvistom v bránke sa na víťazstve 6:3 podieľal piatimi gólmi a asistenciou. Na prvé dva zásahy mu prihral krajan Pavol Demitra.
V dresoch Minnesoty, New Yorku Rangers, Columbusu, Los Angeles a Ottawy zaznamenal dokopy 815 kanadských bodov (407+408 ) v 1035 zápasoch základnej časti NHL.
V 84 dueloch play off pridal 32 gólov a 26 asistencií. V roku 2014 získal s Los Angeles vytúžený Stanleyho pohár.
Marián Gáborík
205
Mikko Koivu
205
Zach Parise
199
Kirill Kaprizov
190
Okrem Gáboríka sa na oslavách 25. výročia založenia klubu zúčastnili aj ďalší bývalí hráči tímu Pierre-Marc Bouchard, Brian Rolston či Stéphane Veilleux.
Hlavnou hviezdou je však stále slovenský kanonier, ktorého si fanúšikovia Wild mohli odniesť aj domov.
Držitelia špeciálnych vstupeniek totiž okrem zážitku dostali aj figúrku slovenskej legendy, ktorá je synonymom začiatkov Wild v NHL.
