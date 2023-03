Šéf hokejistov Košíc: Ľudí od chodenia na štadióny odrádzajú televízne prenosy

Veľmi sa tešíme z úspechu, ktorý si tím vybojoval po skutočne dlhej dobe. Na druhej strane treba podotknúť, že to nepreceňujeme. Je to len medzistanica k dosiahnutiu cieľa. Určite chceme dosiahnuť viac.

Po úspechu ale túžia aj ďalšie mužstvá, ktoré budú bojovať o titul. Do veľkej miery bude záležať na forme a zdravotnom stave hráčov. Chcel by som však vyzdvihnúť trénera a celý káder, pretože je to hlavne ich zásluha. Dokázali sme sa dostať z posledného miesta, kde sme sa ešte v októbri nachádzali až na najvyššiu priečku.

Ako ste prežívali záverečné kolo, v ktorom sa rozhodovalo o víťazstve v základnej časti?

Priznávam, že to boli nervy až do konca. Náš zápas v Banskej Bystrici sa skončil o niečo skôr ako duel v Bratislave. Človek nikdy nevie, ako sa to môže skončiť. V športe je možné takmer všetko. Bodaj by naša víťazná séria pokračovala čo najdlhšie.