Nádejný slovenský útočník má po sezóne. Nedarilo sa mu ani na hosťovaní v nižšej súťaži

Slovenský hokejista Michal Svrček vynechá pre zranenie zvyšok sezóny. Devätnásťročný útočník odštartoval sezónu v najvyššej švédskej súťaži, keď hral za Brynäs.
Klub ho však počas nej poslal na hosťovanie do Västeråsu po tom, čo sa talentovaný hráč len ťažko presadzoval v SHL. Informoval o tom portál hockeysverige.se.
V krízou zmietanom klube z Hockeyallsvenskan sa však Slovákovi nedarilo. V desiatich zápasoch si nepripísal ani jeden bod. Teraz je navyše jasné, že hosťovanie sa predčasne končí. Odchádza na rehabilitáciu domov do Gävle.
Svrček reprezentoval Slovensko na juniorských majstrovstvách sveta počas prelomu rokov. V minulej sezóne sa prebojoval do tímu Brynäsu, no v tejto to nedokázal potvrdiť.
Talentovaný útočník, ktorý bude juniorom aj v nasledujúcej sezóne, dostával v SHL len minimálny herný čas a nepresadil sa ani v Hockeyallsvenskan.
Michala Svrčeka teda čaká jar venovaná rehabilitácii pred začiatkom novej sezóny. Zmluva s Brynäsom platí do konca tejto sezóny s opciou na ďalšie dva roky. Zostáva otázne, či klub túto opciu využije.
Västerås sa rozhodol Slováka nahradiť Viktorom Johanssonom. Tento útočník v tejto sezóne nastrieľal množstvo bodov v Hockeyettan za Borlänge a momentálne je piaty v celkovom bodovaní ligy.