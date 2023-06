Nový tréner sa prvýkrát stretne s tímom, výber do 16 rokov čaká výcvikový tábor

BRATISLAVA. Nový tréner slovenských hokejistov do 16 rokov Michal Blanár sa od soboty 17. júna do pondelka 19. júna po prvý raz stretne so svojimi zverencami.

V Martine odštartuje séria výcvikových táborov mládežníckych reprezentácií pod názvom Hokejové leto, ako prvý bude v akcii práve výber do 16 rokov.

Tridsaťsedemročný kouč bol súčasťou reprezentačnej šestnástky aj v predchádzajúcej sezóne.

Z pozície asistenta sa však teraz posunul do úlohy hlavného trénera.

"Zmenu vnímam veľmi pozitívne. Ďakujem za dôveru, ktorú mi prejavilo reprezentačné oddelenie SZĽH, a teším sa na sezónu," povedal Blanár pre web hockeyslovakia.sk.