NHL údajne plánuje nahradiť Zápas hviezd medzinárodným turnajom, mal by sa odohrať pred ZOH

NEW YORK. Vedenie zámorskej NHL údajne plánuje vo februári 2026 zorganizovať medzinárodné podujatie, ktoré sa uskutoční krátko pred ZOH v Taliansku (6.- 22. februára).

Jeho dejiskom by mala byť newyorská hala UBS Arena, v ktorej hrá domáce zápasy tím New York Islanders. Pre agentúru AP to uviedol dobre informovaný zdroj.