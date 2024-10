VIDEO: Sukeľ s druhým kariérnym hetrikom. Nie celkom bežná situácia, zhodnotil

Pre Sukeľa, ktorý je už tretiu sezónu kapitán tímu, to boli prvé góly po sedemzápasových "suchotách."

LITVÍNOV. Slovenského hokejového útočníka Matúša Sukeľa potešilo, že k triumfu Litvínova prispel prvým hetrikom v českej extralige, no najmä bol šťastný z výkonu celého tímu.

"Tím potreboval góly od našej formácie. Dnes sme tie góly dali, z čoho mám veľkú radosť a verím, že nás to povzbudí do ďalších zápasov," citovala Sukeľa klubová stránka. Okrem presvedčivého výsledku 6:0 proti poslednému tímu tabuľky ho tešil aj prístup.

Pre Litvínov to bolo prvé víťazstvo po dvoch prehrách. "Myslím si, že sme od začiatku hrali veľmi dobrý hokej a po predošlom zápase sme veľa vecí zlepšili. Boli sme aktívni, hrali sme veľa s pukom. Myslím si, že to bol pre nás a aj pre divákov skvelý zápas," konštatoval Sukeľ, ktorý dosiahol druhý hetrik v kariére.

"Marek Baránek sa na konci pobil, aby sa zastal spoluhráča. To je niečo úžasné. Pokiaľ blokujeme strely aj 30 sekúnd pred koncom zápasu, potom to hovorí o tom, aký sme tím," zdôraznil Sukeľ.

"Je to môj druhý hetrik v kariére, takže to pre mňa nie je celkom bežná situácia. Samozrejme, potešilo ma to, najmä som však rád, že som ním prispel k víťazstvu. Čas na nejaké oslavy však určite nie je, v utorok hráme ďalší zápas," pripomenul Sukeľ, ktorý má po 15 odohratých zápasoch bilanciu päť gólov i asistencií.

V najvyššej českej súťaži pôsobí šiestu sezónu. Jeho osobným maximom v nej je 10 gólov a 20 asistencií zo sezóny 2022/2023.

Tabuľka: Česká Tipsport extraliga