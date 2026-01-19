Návrat veľkej hviezdy. Tkachuka čaká po dlhej pauze sezónny debut

Matthew Tkachuk.
Matthew Tkachuk. (Autor: SITA/AP)
TASR|19. jan 2026 o 18:33
ShareTweet0

Nastúpi prvýkrát od letnej operácie.

Americký hokejista Matthew Tkachuk sa prvýkrát od letnej operácie predstaví v zostave Floridy Panthers v zámorskej NHL.

Tohtosezónny debut ho čaká v noci na utorok v domácom súboji proti San Jose, potvrdil pre zámorské médiá tréner Paul Maurice.

Dvadsaťosemročný krídelník nehral od júnového šiesteho súboja finálovej série play off NHL, v ktorej Panthers triumfovali nad Edmontonom 4:2 na zápasy a obhájili Stanleyho pohár.

Spočiatku sa chcel liečiť konzervatívnym spôsobom, ale napokon v auguste absolvoval operáciu pruhu a natrhnutého priťahovača.

Matthew Tkachuk figuruje aj v nominácii USA na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine. Objavil sa už v prvotnej americkej nominácii v júni minulého roka.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Matthew Tkachuk.
Matthew Tkachuk.
Návrat veľkej hviezdy. Tkachuka čaká po dlhej pauze sezónny debut
dnes 18:33
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Návrat veľkej hviezdy. Tkachuka čaká po dlhej pauze sezónny debut