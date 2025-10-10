VIDEO: Debut v NHL oslávil asistenciou. Draftová jednotka prekonala rekord

PITTSBURGH. Kanaďan Matthew Schaefer z New Yorku Islanders sa stal najmladším hokejovým obrancom v histórii NHL, ktorý získal bod už vo svojom premiérovom zápase.
Najvyššie draftovaný hráč roku 2025 asistoval v 13. minúte pri góle Jonathana Drouina, ktorým vyrovnal na ľade Pittsburghu na priebežných 1:1. Schaefer mal v deň zápasu 18 rokov a 34 dní.
O 12 dní tým prekonal rekord Scotta Niedermayera z New Jersey, ktorý bodoval vo svojej premiére v októbri 1991 vo veku 18 rokov a 46 dní. Islanders napokon prehrali vo svojom úvodnom zápase ročníka 2025/2026 3:4.
„Bolo skvelé odohrať prvý zápas NHL. Myslím si, že sme to dnes večer zvládli, ale priali by sme si, aby sme vyhrali. Nenávidíme prehry, takže sa z toho poučíme a sústredíme sa na ďalší zápas,“ povedal Schaefer pre nhl.com.
Pittsburgh nasmerovali k víťazstvu najmä skúsení útočníci Sidney Crosby (1+1) a Jevgenij Malkin (1+2), ktorí v NHL debutovali skôr, než sa Schaefer narodil.
Premiérový zápas svojho syna si nenechali ujsť ani Schaeferov otec Todd, brat Johnny a 25 ďalších členov rodiny a priateľov. Mladý obranca sa do kanadského bodovania zapísal už v šiestom striedaní v profilige.
VIDEO: Asistencia Matthewa Schaefera
„Už niekoľko týždňov som emocionálne rozrušený. Mám pocit, akoby som nemohol prestať plakať. Som veľmi šťastný z jeho úspechu. Viem, ako veľmi si ho želal.
Mám radosť, že mu vedenie Islanders, tréner Patrick Roy a generálny manažér (Mathieu) Darche povedali, aby hral s istotou a veril si,“ poznamenal Todd Schaefer pre nhl.com a dodal, že je veľmi hrdý na svojho syna za to, čo dosiaho.
Špeciálne na to, ako zvláda tlak. „Ak mám byť úprimný, ja som viac v strese než on, veď je to NHL. Pre neho je to však iba ďalší zápas. Našťastie, že sa na to pozerá takto. Pre neho je to iba ďalší deň v kancelárii,“ konštatoval Shaeferov otec.
Mladý obranca Islanders mal v hľadisku takmer všetkých členov blízkej rodiny. Chýbala tam však jeho matka Jennifer, ktorá v januári 2024 podľahla rakovine prsníka vo veku 56 rokov.
Tri mesiace predtým prišiel aj o „náhradnú matku“ Emily Matsonovú, u ktorej býval, keď pre hokej zamieril mimo domova. Spáchala samovraždu.
Matthew pri sebe neustále nosí náhrdelník, ktorý mu dala jeho matka. Pred zápasmi sa s ňou vnútorne rozpráva.
Jeho otec Todd dostal otázku o tom, čo by Matthewova matka povedala svojmu synovi pred debutom v NHL. „Ľúbim ťa, synček. Som na teba hrdá,“ povedal Todd Schaefer.
