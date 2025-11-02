Draftová jednotka potvrdzuje svoje kvality. V ocenení nováčik mesiaca predbehla aj Dobeša

NEW YORK. Najlepším nováčikom úvodného mesiaca zámorskej hokejovej NHL sa stal obranca Matthew Schaefer z New Yorku Islanders.
Prvý muž draftu 2025 bol v októbri druhým najproduktívnejším nováčikom v profilige s ôsmimi bodmi, keď dal tri góly a pridal päť asistencií. Informoval o tom web nhl.com.
Ďalšími kandidátmi na toto ocenenie boli brankár Jakub Dobeš z Montrealu, jeho spoluhráči z Canadiens - útočníci Ivan Demidov a Oliver Kapanen, center Emmitt Finnie z Detroitu, obranca Zeev Buium z Minnesoty a útočník Jimmy Snuggerud zo St. Louis.
Schaefer si vybojoval hneď po drafte miesto v prvom tíme Islanders a okamžite zaujal svojimi výkonmi.
Bodoval v prvých šiestich zápasoch kariéry a medzi obrancami vyrovnal rekord Mareka Židlického z roku 2003.
Pred ním to dokázali len traja nováčikovia v histórii vo veku 18 a menej rokov, boli to Alexandre Daigle (prvých 7 zápasov s bodom v sezóne 1993-94), Wayne Gretzky (6, 1979-80) a Sidney Crosby (6, 2005-06).
Vo veku 18 rokov a 34 dní sa stal Schaefer najmladším obrancom v dejinách ligy s bodom vo svojom debutovom zápase, keď 9. októbra zaznamenal asistenciu proti Pittsburghu.
Vylepšil rekord Scotta Niedermayera, ktorý v roku 1991 v drese New Jersey bodoval vo svojom prvom zápase vo veku 18 rokov a 46 dní.
V druhom zápase skóroval, keď sa presadil proti Washingtonu a stal sa druhým najmladším strelcom v NHL. Mladší bol len Ross Johnstone, ktorý za Toronto skóroval v roku 1944 vo veku 17 rokov a 328 dní.
Počas októbra bol Schaefer na ľade 245 minút a 48 sekúnd, čo je 22:21 min na zápas, jednoznačne najviac spomedzi nováčikov.
Od sezóny 1997-98, keď sa začal v NHL podrobne mapovať čas hráčov na ľade, odohrali v prvých jedenástich zápasoch kariéry spomedzi 18-ročných hráčov viac len Victor Hedman (275:10 v sezóne 2009-10 za Tampu Bay) a Adam Larsson (259:58, 2011-12, New Jersey).
