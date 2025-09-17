Grzelcyk si po prelomovej sezóne konečne našiel klub. Podpísal však len skúšobný kontrakt

NEW YORK. Americký hokejista Matt Grzelcyk podpísal skúšobný kontrakt s klubom NHL Chicago Blackhawks.
Tridsaťjedenročný obranca sa bude snažiť zaujať svojimi výkonmi v predsezónnom kempe „jastrabov“ s cieľom vybojovať si riadnu zmluvu.
Grzelcyk si po otvorení trhu s voľnými hráčmi nedokázal nájsť nové pôsobisko, hoci má za sebou vydarenú sezónu v Pittsburghu.
Za Penguins odohral všetkých 82 zápasov základnej časti, pričom si s 39 asistenciami a 40 kanadskými bodmi stanovil nové osobné maximá. V priemere strávil na ľade 20:37 minút na zápas.
Väčšinu svojej kariéry odohral v Bostone, celkovo si v základnej časti NHL pripísal 527 štartov s bilanciou 26 gólov a 149 asistencií. V play off pridal 66 duelov a 14 bodov (5+9). Informoval o tom portál TSN.ca.
Ďalší Američan Oliver Wahlstrom mieri na skúšku do San Jose, do kempu Sharks sa zapojí ešte tento týždeň.
Ak by sa mu nepodarilo vybojovať kontrakt a zostať v prvom tíme, bude pokračovať v AHL.
Rezervný tím „žralokov“ San Jose Barracuda už v utorok oznámil, že sa dohodol s 25-ročným krídelníkom na spolupráci.
Wahlstrom si v minulej sezóne v dresoch New Yorku Islanders a Bostonu pripísal tri góly a tri asistencie v 43 stretnutiach.