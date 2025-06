Slovenský reprezentant sa vracia domov. Posilnil majstrovské Košice

Pre 25-ročného Bučka ide o návrat do prostredia, v ktorom už v minulosti pôsobil. Košický dres si obliekol už v sezóne 2019/2020, v ktorej nastúpil do 31 zápasov (bilancia 0+1).

V uplynulej sezóne 2024/2025 sa vrátil do slovenskej extraligy počas hosťovania v Banskej Bystrici z Hradca Králové.

Vo farbách „baranov“ mal v 20 zápasoch bilanciu 2+0. V minulosti viackrát reprezentoval SR, štartoval aj na MS 2021.

Pre košický klub ide o prvú novú hráčsku akvizíciu pred sezónou 2025/2026. „Je to stále veľmi perspektívny mladý obranca, ktorý sa chce ďalej posúvať.

V uplynulých sezónach pôsobil v náročnej českej lige a my veríme, že on aj my budeme spoločne napredovať,“ poznamenal športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.