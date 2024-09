Trpí nevyliečiteľnou chorobou, no rozhodol sa pomáhať. Si pre mňa hrdina, odkázal mu Gretzky

"Vďaka neochvejnej podpore siedmich kanadských tímov National Hockey League, niektorým zanieteným jednotlivcom a nespočetným komunitám dosiahol ALS Super Fund neuveriteľný míľnik vo výške 1 milióna dolárov,“ vyhlásil za búrlivého potlesku Sittler, informoval o tom web NHL.

"Mark sa mohol ľutovať, keď mu prvýkrát diagnostikovali ALS, To by bolo pochopiteľné, ale on to nevzdal a chcel pomáhať. Snaží sa získať prostriedky na nájdenie lieku pre ľudí, ktorí trpia rovnako ako on," dodal 74-ročný držiteľ 1121 bodov v NHL.